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        Ankara'da yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti

        Ankara'nın Elmadağ ilçesinde sağanak yağış ve fırtına sırasında yıldırım düştü. 58 yaşındaki İ.Ö. olay yerinde hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 13:09 Güncelleme:
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        Ankara'da yıldırım can aldı!

        Ankara'nın Elmadağ ilçesinde etkili olan fırtına sırasında 58 yaşındaki İ.Ö.'ye yıldırım isabet etti. İ.Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

        Olay, Ankara'nın Elmadağ ilçesi Yeşildere Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede etkili olan sağanak yağış ve şiddetli fırtına sırasında yıldırım düşmesi sonucu İ.Ö. (58) hayatını kaybetti.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde yaşlı adamın olay esnasında hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cenazesi, otopsi işlemleri için Elmadağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, bölgede etkili olan olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

        İ.Ö. ile beraber büyüdüklerini belirten Yeşildere Fatih Mahallesi muhtarı Hüseyin Deveci, arkadaşının bu sabah hayvan gütmek için evden ayrıldığını ve 5 dakika sonra kendisine yıldırım düştüğünü ve hayatını kaybettiğini belirtti. Çevredeki komşuların kendisine yardım etmek için yanına gittiğinde İ.Ö.'nün hayatını kaybettiğini ifade eden Deveci, arkadaşının hobi olarak çobanlık yaptığını sözlerine ekledi.

        "KOMŞULAR GÖRÜYOR, BAĞIRIYOR AMA SES GELMİYOR"

        İ.Ö.'nün hayvanlarını güderken yıldırım isabet etmesi sonucu vefat ettiğini söyleyen Deveci, "Sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Çocukluğumuz beraber geçti, beraber büyüdük. Kendine hobi olarak 10-15 tane davar almıştı. Onları güdüyordu. Sabah 7.30'da çıkıyor ve 5 dakika sonra yıldırım düşmesi sonucu vefat ediyor. Yıldırım düşmesi sonucu davarları da ikiye ayrılıyor. Komşular görüyorlar, bağırıyorlar ama kendisinden ses gelmiyor. Olay yaşanır yaşanmaz hayatını kaybetmiş" diye konuştu.

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