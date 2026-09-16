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        Haberler Gündem Güvenlik Ankara’da LGBTİ+ soruşturmasında gazeteci Tuğba Tekerek ve 7 Kaos GL üyesi tutuklandı

        Ankara’da LGBTİ+ soruşturmasında gazeteci Tuğba Tekerek ve 7 Kaos GL üyesi tutuklandı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Ailem Güvende" operasyonu kapsamında, Ankara'da düzenlenen operasyonda 7 KAOS GL üyesi ve Gazeteci Tuğba Tekerek tutuklandı

        Kaynak
        anka
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 08:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Tuğba Tekerek ve 7 Kaos GL üyesi tutuklandı

        Ankara’da “Ailem Güvende” operasyonu kapsamında gözaltına alınan 21 kişiden 20’si hakkında karar çıktı. 5 trans kadının ardından, Kaos GL’nin asli yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile gazeteci Tuğba Tekerek’in de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. 7 kişi ise tutuklama talebinin reddedilmesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Ankara’da “Ailem Güvende” operasyonu kapsamında gözaltına alınan 21 kişiden 20’si hakkında karar çıktı.

        Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği; Kaos GL 7 asli dernek üyesi ile gazeteci Tuğba Tekerek’in “Dernekler Kanunu’na muhalefet”, “müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek” ve “çocuğun görebileceği yerlerde müstehcenlik” suçlarını işlediklerine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu gerekçesiyle ayrı ayrı tutuklanmalarına karar verdi.

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        "KAÇMA VE DELİLLERİ KARARTMA İHTİMALİ" TUTUKLULUĞA GEREKÇE OLDU

        Tutuklama kararının gerekçesinde, şüphelilerin dernek içerisindeki konumları, kolluk araştırma tutanakları ile ilgili derneğin sosyal medya ve internet sayfasında yaptığı paylaşımlar değerlendirildi.

        Kararda, dosya kapsamında “kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delillerin bulunduğu” belirtildi. Hakimlik ayrıca kaçma ve delilleri karartma ihtimallerinin bulunduğunu, bu nedenle adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağını değerlendirdi.

        7 KİŞİYE ADLİ KONTROL

        Hakimlik, derneğin 7 yedek üyesi hakkında ise savcılığın tutuklama talebini reddetti. Kararda bu kişiler yönünden şüphelilerin dernekteki konumlarının “yönetim veya denetim kurulu yedek üyesi” olması, savunmalarının alınmış bulunması, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması ve toplanan delillere etki etme ihtimallerinin bulunmaması dikkate alındı.

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        Hakimlik ayrıca bu kişilerin kaçacağına, saklanacağına veya kaçma şüphesini uyandıracağına ilişkin somut olgular bulunmadığını, sabit ikametgah sahibi olduklarını ve mevcut delil durumunu değerlendirdi.

        Söz konusu 7 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar veren hakimlik, ayrıca haftanın her pazar günü imza atma şeklinde adli kontrol tedbirine hükmetti.

        TOPLAM TUTUKLU SAYISI 13

        Ankara’da “Ailem Güvende” operasyonları kapsamında gözaltına alınan 5 trans kadın da gün içinde tutuklanmıştı.

        Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 kişiden 13’ü tutuklanmış, 7 kişi hakkında adli kontrol uygulanmış oldu. Aynı suç kapsamında daha önce hakkında ev hapsi kararı bulunan bir kişi ise bu nedenle serbest bırakılmıştı.

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        #kaos gl
        #Tuğba Tekerek
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