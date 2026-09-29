Antalya'da "aslan balığı" yarışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Akdeniz'in ekolojik dengesini korumak, istilacı türlerle mücadeleye dikkat çekmek ve denizlerimizin geleceğine sahip çıkmak amacıyla Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü, Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Finike S.S. Su Ürünleri Kooperatifi iş birliği ile Finike Gökliman'da Aslan Balığı Yakalama ve Tadım Etkinliği düzenledi.

Sabah erken saatlerde başlayan etkinlikte 9 takım iki farklı kategoride yarıştı. 3 saat boyunca dalış yaparak avlanan dalgıçlar toplam 16 kilo 438 gram ağırlığında 117 adet aslan balığı tuttu.

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Yakalanan balıklar, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü'nde görevli İstilacı Türler Uzmanı Dr. Merve Karakuş, Antalya Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Şube Müdürü Dr. Deniz İlaslan, Kıyı ve Deniz Yönetimi Şube Müdürü Dr. Mustafa Yıldırım ve aslan balığı avcısı Samet Alabacak'tan oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

Yarışmada Finike Su Ürünleri Kooperatifi sponsorluğundaki 30 bin TL ödüllü "En Fazla Aslan Balığı Yakalama Kategorisi"nde Osman Öncel ve Mustafa Demir'in Mavikent Takımı 48 balık ile birinci olurken, yine aynı takım 30 bin TL ödüllü "En Büyük Aslan Balığı Yakalama Kategorisi"nde 31,4 cm uzunluğunda en büyük aslan balığını yakalayarak her iki kategoride de birinci oldu.

İkinci ve üçüncü takımların da para ödülü kazandığı yarışmada, 7 santimetrelik en küçük balığı yakalayan Harphoons Men Takımı da 15 bin TL'lik ödülün sahibi oldu. Yarışmada birinci olan Mavikent Takımı'nın kupa ve ödülleri Finike Kaymakamı Mehmet Soylu ve Finike Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Durmuş Körpe tarafından verildi.

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Yarışmalara ilginin her geçen yıl arttığını belirten Su Ürünleri Şube Müdürü Dr. Deniz İlaslan "Denizlerimizde canlı çeşitliliğinin korunması adına Aslan Balığı Avlama Yarışması ve Tadım Etkinliği’mizin 7'ncisini düzenledik. Aslan balığının yenilebilir bir balık olduğunu da halkımıza gösterebilmek için tutulan balıklardan hazırlanan tadım etkinliğimiz oldu. Bu etkinliklere vatandaşlarımız son derece ilgi duyuyor. Büyükşehir olarak denizlerimizi korumaya böylesi farkındalık etkinliklerinin sayısını arttırmaya devam edeceğiz" dedi.

Yarışmada her iki kategoride de birinci olan Mavikent takımından Osman Öncel ise "Bölgemizde böyle bir etkinlik olması bizi çok sevindirdi. İki farklı kategoride kupayı kazanmak da bize nasip oldu. Denizlerimize bir nebze faydamız olduysa ne mutlu bizlere. Katılım sağlayan tüm avcılara ve etkinlikte emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.