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        Antalya'da feci tablo! Balık ölümlerini görüntüledi

        Antalya'da feci bir tablo ortaya çıktı. Kentin turizm cenneti Çıralı'da dalış yapan Hüseyin Fırat, su altında çok sayıda ölü balıkla karşılaştı. Balık ölümlerinin nedeninin yasak olmasına rağmen trol avcılığı olduğu belirtiliyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 12:19 Güncelleme:
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        Feci tablo! Balık ölümlerini görüntüledi

        Antalya'nın turizm cenneti Çıralı'da dalış yapan Hüseyin Fırat, su altında çok sayıda ölü balıkla karşılaştı. Balık ölümlerinin nedeninin yasak olmasına rağmen trol avcılığı olduğu belirtiliyor.

        DHA'nın haberine göre Antalya'da yaklaşık 5 yıldır dalışlar yapan ve 'Su Altında Hayat Var' isimli sanal medya hesaplarından da paylaşımda bulunan dalgıç Hüseyin Fırat, Kemer ilçesine bağlı turizm merkezi Çıralı'da yaptığı dalışta, su altında çok sayıda ölü balık görüntüledi.

        Önceki günlerde Çıralı sahilinde yaptığı dalışta hem çok şaşırdığı hem de çok üzüldüğü bir manzarayla karşılaştığını anlatan Hüseyin Fırat, “Denizin altı adeta bir balık mezarlığına, yetişkin balık mezarlığına dönmüştü. Çok şaşırdık, çünkü bir gün önce böyle bir durum yoktu. Daha önce de karşılaştığım bir manzara değildi. Çok üzüldük, çünkü denizlerimizde maalesef balık popülasyonu hızla azalırken bir de yetişkin balıkların bu şekilde ölmüş olması bizi daha da üzdü" dedi.

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        TROL AVCILIĞI SEBEP OLMUŞ

        Aynı bölgede bir gün önce de dalış yaptığını dile getiren Fırat, “O dalışta böyle bir manzara yoktu. Biz bu videoyu üzülerek çektik ve sanal medyada paylaştık. 'Sebebini bilmiyoruz' dedik. Takipçilerimizin birçoğunun beyanına göre burada trol avcılığı yapılmış. Trol avcılığı yapılırken ağlara bütün balıklar takılıyor. Denizden çıkartılıp tekneye alınan balıkların ayıklanması esnasında avlanması yasak. Eti para etmeyen veya ekonomik değeri olmayan balıklar denize atılıyor. Bu işlem yapılıncaya kadar balıklar oksijensizlikten ölüyor. Tablo bizi çok üzdü" diye konuştu.

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        NESLİ TEHLİKE ALTINDAKİ TÜRLER

        Denizlerde balık popülasyonu hızla azalırken bir de böyle manzarayla karşılaşmış olmanın üzücü olduğunu kaydeden Fırat, “Balıkların türüne dikkat ettiğimiz zaman nesli tükenme tehlikesi altında ve avlanması yasak balıklardı. Bu balıklar elektrikli vatoz balığı, kemane balığı. Ben 5 yıldır hobi amaçlı dalgıçlık yapıyorum, kemane balığıyla daha önce hiç karşılaşmamıştım. İlk defa bu çekimim sırasında karşılaştım. Onda da balık ölüydü maalesef. Biz burada deniz kirliliği ile de karşılaştık, bu acaba deniz kirliliğinden mi kaynaklanıyor diye düşünmüştük fakat balıkların ölümünün hep yan yana olması, hepsinin yetişkin olması bu ihtimali düşürüyor. Ama orada bir deniz kirliliği de mevcuttu" dedi.

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        #haberler
        #Antalya
        #Çıralı
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