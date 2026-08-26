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        Haberler Gündem Güncel Antalya’dan ülkesine dönen Rus yolcu uçakta hayatını kaybetti

        Antalya’dan ülkesine dönen Rus yolcu uçakta hayatını kaybetti

        Antalya'dan eşiyle Yekaterinburg'a dönen Rus yolcu uçuş sırasında rahatsızlandı. Feci olayda, uçak Kazakistan'ın Atırau Havalimanı'na acil iniş yaptığı sırada Rus yolcu hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 14:49 Güncelleme:
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        Rus yolcu uçakta yaşamını yitirdi

        Tatil için Antalya’da bulunan ve eşiyle Yekaterinburg’a dönen Rus yolcu uçuş sırasında rahatsızlandı. Uçak Kazakistan’ın Atırau Havalimanı’na acil iniş yaptığı sırada Rus yolcu hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre dün Antalya-Yekaterinburg seferini yapan uçakta meydana gelen olayda; 41 yaşındaki Rus yolcunun uçuş sırasında aniden tansiyonu düştü ve yolcuda mide bulantısı başladı.

        Rahatsızlanan yolcuya ilk müdahale uçakta yapılırken, pilot ise Kazakistan’ın Atırau Havalimanı’na acil iniş kararı aldı. İnişin ardından Rus yolcu ambulansla götürülürken yolcunun uçuşta hayatını kaybettiği öğrenildi. Ölüm olayıyla ilgili olarak Kazakistan polisi soruşturma başlattı.

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        Temsili fotoğraf: İHA

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