Antalya’dan ülkesine dönen Rus yolcu uçakta hayatını kaybetti

Tatil için Antalya’da bulunan ve eşiyle Yekaterinburg’a dönen Rus yolcu uçuş sırasında rahatsızlandı. Uçak Kazakistan’ın Atırau Havalimanı’na acil iniş yaptığı sırada Rus yolcu hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre dün Antalya-Yekaterinburg seferini yapan uçakta meydana gelen olayda; 41 yaşındaki Rus yolcunun uçuş sırasında aniden tansiyonu düştü ve yolcuda mide bulantısı başladı.

Rahatsızlanan yolcuya ilk müdahale uçakta yapılırken, pilot ise Kazakistan’ın Atırau Havalimanı’na acil iniş kararı aldı. İnişin ardından Rus yolcu ambulansla götürülürken yolcunun uçuşta hayatını kaybettiği öğrenildi. Ölüm olayıyla ilgili olarak Kazakistan polisi soruşturma başlattı.

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Temsili fotoğraf: İHA