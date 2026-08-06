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        Haberler Gündem 3. Sayfa Apartmanda vahşet! Yönetici yardımcısını öldürdü!

        Apartmanda vahşet! Yönetici yardımcısını öldürdü!

        Başkentte işlenen korkunç cinayette, apartman yönetici yardımcısı Ayhan Koç, tartıştığı komşusu Mehmet T. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 13:59 Güncelleme:
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        Apartmanda vahşet! Yönetici yardımcısı öldürüldü!

        Ankara'nın Çankaya ilçesinde apartman yönetici yardımcısı Ayhan Koç (58), tartıştığı komşusu Mehmet T. (58) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Şüpheli gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Apartman yönetici yardımcılığı yapan Ayhan Koç ile aynı binada yaşayan Mehmet T. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet T., yanında bulunan tabancayla apartmanın girişinde Koç'a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayhan Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cumhuriyet savcısı eşliğinde olay yerinde inceleme yapılırken, Koç'un yakınları gözyaşlarına boğuldu. İncelemenin tamamlanması ardından Koç'un cesedi, Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Şüpheli Mehmet T. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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