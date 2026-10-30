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        Haberler Gündem Çevre Ardeşen Belediyesi'ne 2,3 milyon lira vahşi depolama cezası

        Ardeşen Belediyesi'ne 2,3 milyon lira vahşi depolama cezası

        Rize'nin Ardeşen Belediyesi'ne vahşi depolama yaptığı gerekçesiyle 2,3 milyon lira idari para cezası uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 12:57 Güncelleme:
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        Ardeşen Belediyesi'ne 2,3 milyon lira ceza
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, CİMER'e yapılan şikâyetler üzerine Ardeşen ilçesi Fırtına Mahallesi'nde denetim gerçekleştirdi.

        Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu, Bakanlığın kentte hizmetlerin aksamaması amacıyla Ardeşen Belediyesi'ne hibe ettiği çöp kamyonlarıyla toplanan atıkların usul ve esaslara aykırı olarak Fırtına Deresi bölgesine döküldüğü belirlendi.

        İncelemede, atıkların çevresel tedbir alınmadan vahşi depolandığı, alanın yakınında konut ve iş yerlerinin bulunduğu tespit edildi.

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        Belediyenin eylül boyunca aktarma istasyonuna hiç atık göndermediğinin de belirlenmesi üzerine, ihlaller nedeniyle Ardeşen Belediyesine 2 milyon 346 bin lira idari para cezası verildi.

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        #fırtına deresi
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