Avcılar'da D-100 Karayolu’nda kontrolden çıkan midibüs yan yola savruldu

İstanbul’un Avcılar ilçesinde D-100 Karayolu’nda meydana gelen kazada servis midibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazanın ardından kontrolden çıkan midibüs yan yola savrularak güçlükle durabildi. Olayda midibüste bulunan 9 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu’nun Beylikdüzü istikametinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 34 LUZ 941 plakalı servis midibüsü ile yabancı uyruklu bir kadının kullandığı 34 MC 4328 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan servis midibüsü yan yola geçerek durabildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yan yol trafiğe kapanırken, ekiplerin çalışması sonucu midibüsün kaldırılmasıyla ulaşım kontrollü şekilde yeniden sağlandı.

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Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.