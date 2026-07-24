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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aydın'da dünür 2 aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

        Aydın'da dünür 2 aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

        Aydın Söke'de dünür iki aile arasında kız alıp verme meselesi ve aile içi geçimsizlik nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Ekipler 4 şüpheliyi gözaltına aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 05:21 Güncelleme:
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        Dünür 2 aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

        Olay, dün saat 22.00 sıralarında Söke ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Işık ve Demirtaş aileleri arasında kız alıp verme meselesi ile aile içi geçimsizlik nedeniyle tartışma çıktı.

        Kısa sürede büyüyen tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Hayatını kaybeden Umut Cabaş (38)

        1 KİŞİ ÖLDÜ, 6 KİŞİ YARALANDI

        Kurşunların isabet etmesi sonucu yaralanan 7 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. DHA'nın haberine göre, yaralılardan durumu ağır olan Umut Cabaş (38), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 6 yaralının tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

        4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Olayın ardından polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına aldı. İki aile arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahallenin yanı sıra hastane ve karakol çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Aydın
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