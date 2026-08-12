Aydın'da orman yangını
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Giriş: 12 Ağustos 2026 - 20:19 Güncelleme:
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Gencelli mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 11 helikopter ve 6 uçak ile Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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