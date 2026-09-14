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        Haberler Gündem Aziz İhsan Aktaş’a yönelik ‘suikast’ davasında 6 kişiye tahliye kararı

        Aziz İhsan Aktaş’a yönelik ‘suikast’ davasında 6 kişiye tahliye kararı

        Aziz İhsan Aktaş'a yönelik silahlı saldırı hazırlığında bulunulduğu iddiasıyla, 'Selahattin Yılmaz Suç Örgütü'ne ilişkin davanın duruşması görüldü. Mahkeme, 6 sanığın tahliyesine karar verdi. Duruşma 5 Ekim'e ertelendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 22:39 Güncelleme:
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        Aziz İhsan Aktaş davasında tahliye

        Aziz İhsan Aktaş, "Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak devletimize yardımcı oldum. Bildiklerimi tüm açıklığıyla adli makamlara anlattım. Benim etkin pişmanlık kapsamında verdiğim ifadeler nedeniyle hedef haline getirildiğim söylendi. Bir ölüm listesi içerisinde bulunduğum ve bana, aileme silahlı saldırıda bulunulacağı söylendi. Ben bu suikast girişimi nedeniyle koruma altındayım. Benim bu insanlarla kişisel tanışıklığım ve husumetim yokken Aziz İhsan Aktaş ismi neden mesajlarda geçmektedir? Neden ‘opet’ ifadesiyle birlikte geçmektedir? Demek ki sadece ismimi değil, şirketime ait benzin istasyonunun adresini de bilmektedirler. Olayın bütün delillerle birlikte değerlendirilmesini ve şahsımı ve ailemi hedef alan bu eylem bakımından sorumluluğu bulunan kişilerin tamamından davacı ve şikayetçiyim. Bunların cezalandırılmasını talep ediyorum. Mahkemenizin vereceği karar yalnızca benim için değil, devletin güvenliği için bildiklerini anlatan herkes için gereklidir. Adalete güveniyorum. Takdir mahkemenizindir” dedi.

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        ‘ŞUBAT AYINDA ETKİN PİŞMAN DEĞİLSİNİZ Kİ, NASIL SUİKAST YAPAYIM?’

        Tutuklu sanık Selahattin Yılmaz ise 'Opet Aziz İhsan Aktaş' şeklindeki mesajın saldırı hazırlığıyla ilgisinin bulunmadığını söyleyerek, “Benim bu mesajım şubat ayında atılıyor. Siz şubat ayında etkin pişmanlıkta değilsiniz ki ben size suikast yapayım. Ben üç ay sonra itirafçı olacağınızı nereden bileyim? Ben 25 yıldır oradan benzin alıyorum. Sağ taraf ofisim, sol taraf evim. Evimden çıktığımda bir baktım kapalı. Kapalı olduğunu görünce ‘Ne olmuş acaba?’ dedim, arkadaşıma sordum. Evinin oradaki simitçi kapansa onu da sorarsın. Doğal olarak sordum. Bu mesaj itirafçı olmasından üç ay öncedir. Ben üç ay sonra itirafçı olacağını nereden bileyim?” dedi.

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        6 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

        Mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Adem Kuru, Cem Çebi, İsa Aydın, Mehmet Tuğlu, Mustafa Serdar Yılmaz ve Özgür Kılıç’ın tahliyesine karar verdi. Selahattin Yılmaz ve Cem Duman’ın ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Duruşma 5 Ekim 2026 tarihine ertelendi.

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