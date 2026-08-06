Bakan Çiftçi'den vatandaşlara uyarı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, orman yangınlarıyla mücadelenin doğayı, canlıları ve gelecek nesilleri koruma seferberliği olduğunu belirtti.

Ormanların su kaynakları, biyolojik çeşitlilik ve ekolojik denge açısından önemine dikkati çeken Çiftçi, özellikle yaz aylarında ormanlık alanlarda ateş yakılmamasını, anız ve bahçe atıklarının tutuşturulmamasını istedi.

Cam şişe ve sigara izmaritlerinin doğaya bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Çiftçi, görülen en küçük dumanın dahi vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi çağrısında bulundu.

Devletin bütün kurumlarının ormanları korumak amacıyla görev başında olduğunu ifade eden Çiftçi, “Unutmayalım, yangını başlamadan önlemek, söndürmek kadar hayatidir” dedi.