Bakan Çiftçi: Tedbirler keyfi değil

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çiftçi, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ve beraberindeki milletvekillerinin katılımıyla, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşan Çiftçi, Bakanlığın yürüttüğü uyuşturucuyla mücadele, asayiş ve trafik uygulamaları ile operasyonlara dair son verileri paylaştı.

Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında alınan güvenlik önlemleriyle ilgili de bilgilendirmede bulunan Çiftçi, Zirve'ye, 32 müttefik ülke ve 9 davetli ülke olmak üzere 41 ülkeden 52 liderin katılmasının beklendiğini belirtti.

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"Bu ölçekte bir organizasyon sadece diplomatik açıdan değil, güvenlik bakımından da en üst düzeyde planlama ve koordinasyonu zorunlu kılmaktadır." diyen Çiftçi, devletin, böylesine önemli ve kapsamlı bir organizasyonda güvenliği en üst düzeyde sağlamakla mükellef olduğunu vurguladı.

Bunun için tedbirlerin, zirvenin gerçekleştirileceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve ATO Congresium başta olmak üzere, heyetlerin konaklayacağı oteller, havalimanları, bu noktalar arasındaki ulaşım güzergahları ve Ankara'nın giriş-çıkış noktalarını kapsayacak şekilde oldukça ayrıntılı bir şekilde hayata geçirildiğini ifade eden Çiftçi, "Uygulanan güvenlik ve trafik tedbirlerinin tek amacı vardır, o da vatandaşlarımızın, misafir heyetlerin ve güvenlik personelinin güvenliğini sağlamak, zirvenin düzenli ve sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesini temin etmektir." diye konuştu.

Alınan tedbirlerin hiçbirisinin vatandaşın günlük hayatını zorlaştırma amaçlı veya keyfi olmadığının altını çizen Çiftçi, şunları kaydetti:

"Her uygulama, uluslararası güvenlik standartları, risk analizleri ve ilgili kurumlarımızın koordinasyonu çerçevesinde belirlenmiştir. Bununla ilgili Ankara Valiliği, İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında yapılan değişik toplantılar oldu. Vatandaşlarımızın günlük hayatını en az düzeyde etkileyecek planlamalar yapılmış, trafik akışının da mümkün olan en kısa sürede normale dönmesi için tüm hazırlıklar büyük ölçüde tamamlanmıştır."

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"KAZASIZ, BELASIZ BİR ŞEKİLDE TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Bakan Çiftçi, güvenlik birimleri ve ilgili kurumların sahada büyük bir koordinasyon ve fedakarlık içerisinde görev yaptığını belirterek, Türkiye'nin, bugüne kadar birçok uluslararası organizasyona başarıyla ev sahipliği yaptığını, güvenli organizasyon kabiliyetiyle bu konuda haklı takdir toplamış bir ülke olduğunu söyledi.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin de aynı anlayış ve devlet ciddiyetiyle gerçekleştirileceğini dile getiren Çiftçi, "İnşallah aldığımız tedbirler neticesinde NATO Liderler Zirvesi'ni de kazasız belasız bir şekilde tamamlamayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın göstereceği anlayış ve sabır, bu önemli organizasyonun başarıyla tamamlanmasına katkı sağlayacaktır. Ben vatandaşlarımıza anlayışlarından dolayı teşekkür ediyor, alınan tedbirlerin geçici bir tedbir olduğunu ve yalnızca ortak güvenliğimiz için uygulandığını da özellikle bu vesileyle ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Zirvenin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için Ankara Valiliği ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde bir koordinasyon merkezi oluşturulduğunu aktaran Çiftçi, hem Ankara Valiliği hem de İçişleri Bakanlığının konuyu yakından, hassasiyetle takip ettiğini vurguladı.

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"TEDBİRLERİMİZ SADECE ANKARA'YLA SINIRLI DEĞİL"

Bakan Çiftçi, Zirve kapsamında 56 bin 288 personelin görev yapacağını ifade ederek, "Bunların 48 bin 841'i Emniyet personelimizden, 7 bin 447'si de Jandarma Genel Komutanlığımızın personelinden oluşuyor. Ayrıca 4 bin 405 ekip veya tim de bu tedbirler kapsamında görev alacaklardır. Ankara ilindeki yol kontrol arama noktalarında ve komşu illerle de koordinasyonun sağlanması için planlamalarımız tamamlandı. Tedbirlerimiz sadece Ankara'yla sınırlı değil, Ankara'yı çevreleyen illerle de oralarda da alınacak olan tedbirler var. Hatta üçüncü kuşak illerimizde de planlanan tedbirlerimiz var." dedi.

Esenboğa Havalimanı-Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasındaki güzergahta 3 bin 926 personelin görev yapacağını aktaran Çiftçi, Mürted, Ankara Havalimanı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasında 1742 personelin görev alacağını belirtti.

Çiftçi, şunları kaydetti:

"Zirve kapsamında havalimanları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, güzergahlar ve otellerde yaşanması muhtemel olaylara karşı gerekli arama, tarama, trafik ve güvenlik kontrol noktalarının verimli bir şekilde ve minimum sürede tamamlanabilmesi için 24 saat esasına göre personel, araç, gereç ve köpekli unsurlarımız görevlendirilmiş durumda.

Siber tedbirler de bizim açımızdan önemli. Sokaklarda yaptığımız uygulamaların benzerini siber alemde de gerçekleştiriyoruz. Suç ve suçlularla mücadele amacıyla siber ortamda da 7 gün 24 saat sanal devriye faaliyetlerimiz devam ediyor. Bunun için de fazladan toplam 639 personel görevlendirildi. Onlar da sanal devriyelerine devam ediyorlar."

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"BU YÜKSEK GÜVENLİK PROSEDÜRLERİNİ SADECE BİZ UYGULAMIYORUZ"

Çiftçi, alınan geniş çaplı güvenlik tedbirlerinin, Avrupa ülkelerinde düzenlenen önceki NATO toplantılarındaki uygulamalarla tamamen örtüştüğünü söyledi.

Alınan önlemlerin uluslararası standartlarda olduğunu dile getiren Çiftçi, "Bizden önceki toplantının yapıldığı Hollanda'da aynı güvenlik tedbirleri alındı. Avrupa'da icra edilen NATO stratejik güvenlik toplantılarında, önlemler her zaman en üst seviyede tutulmuştur. Dolayısıyla bu yüksek güvenlik prosedürlerini sadece biz uygulamıyoruz, daha önceki zirvelere ev sahipliği yapan tüm müttefik ülkeler de benzer şekilde güvenlik tedbirlerini en üst düzeyde uygulamıştı." dedi.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi süresince kapatılacak yollara ilişkin Çiftçi, şu bilgileri verdi:

"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi-ATO Congresium çevresinde Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Alparslan Türkeş Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Bestepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi ile 2169 ve 2170 sokaklar trafiğe kapatılacaktır. Alegria Business Hotel çevresinde 286. Sokak ve 350. Sokak kapatılacaktır. Crowne Plaza Hotel çevresinde 173. Cadde, 171. Cadde ve 172. Cadde kapatılacaktır. Divan Hotel çevresinde Kişinev Caddesi, Jose Marti Caddesi, 720. Sokak ve 721. Sokak trafiğe kapatılacaktır. Wyndham Grand-Mercure-Mövenpick otelleri çevresinde Yaşam Caddesi, Adalet Sokak, 5. Sokak, Nergiz Sokak, 4. Sokak, 3. Sokak ve 1. Sokak kapatılacaktır. HiltonSA-Sheraton-Lugal otelleri çevresinde Tahran Caddesi, Arjantin Caddesi, İran Caddesi, Polonya Caddesi, Şehit Ömer Haluk Sipahioğlu Sokak, Boğaz Sokak, Billur Sokak, Bülten Sokak ve Güniz Sokak trafiğe kapatılacaktır.

InterContinental Hotel çevresinde Atatürk Bulvarı'nın John F. Kennedy Caddesi ile Esat Caddesi arasında kalan bölümü ile Gülözü Sokak kapatılacaktır. JW Marriott Hotel çevresinde Ufuk Üniversitesi Caddesi, 1443. Sokak ve 1452. Sokak trafiğe kapatılacaktır. Metropolitan Hotel çevresinde ise 1377. Sokak, 1380. Sokak ve 1381. Sokak ile bunlara bağlanan tüm yollar trafiğe kapatılacaktır. Yaya geçişlerinde herhangi bir kısıtlama yaşanmayacaktır."

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.