Bakan Güler: ‘Terörsüz Türkiye’ sürecini titiz şekilde yürütmekteyiz

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazi' unvanı ile 'Mareşal' rütbesi verilişinin 105'inci yıl dönümü ve '19 Eylül Gaziler Günü' nedeniyle Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Kültür Sitesi Atatürk Amfisi’nde tören düzenlendi. Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bakan Yardımcıları Alparslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı, Musa Heybet, Salih Ayhan, Genelkurmay 2’nci Başkanı Orgeneral Levent Ergün, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, gaziler ve gazi yakınları katıldı. Törende, gaziler adına Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Gazi Emekli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Işık konuştu. Ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası ve Mehteran Birlik Komutanlığı tarafından konser verildi.

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'KAHRAMANLARIMIZI ŞÜKRANLA YAD EDİYORUZ'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, vatanın bağımsızlığı ve Türk milletinin geleceği uğruna büyük bedeller ödeyen gazilerle aynı çatı altında bulunmanın gururunu ve onurunu yaşadıklarını belirterek, "Bugün aynı zamanda Milli Mücadele’mizin Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazi'lik ünvanı ve 'Mareşal' rütbesi verilişinin de 105'inci yıl dönümüdür. Bu anlamlı gün vesilesiyle bu toprakları bize vatan kılan, istiklal ve istikbalimiz uğruna sergiledikleri cesaret ve fedakarlıkla hafızalarımızda ölümsüzleşen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Şehitlik ve gazilik milletimizin gönlünde hiçbir makamla kıyaslanamayacak kadar müstesna bir yere sahiptir. İnanç dünyamızda da ayrı ve özel bir yeri olan bu iki mertebenin arkasında vatan ve millet için kendinden vazgeçebilmek vardır. Ülkemizin ve can Azerbaycan’ın bağımsızlığı, milletimizin dirliği ve devletlerimizin bekası uğruna şehit ve gazilerimizin gösterdiği emsalsiz gayretler bugün birlikte huzur ve güven içinde yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti’nin ve can Azerbaycan’ın en sağlam teminatıdırlar. Onların yazdığı kahramanlık destanları aynı zamanda bugünümüzün dayanağı, yarınlarımızın da yol göstericisidir" dedi.

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'HİÇBİR MADDİ İMKAN ÖDEDİĞİNİZ BEDELİN KARŞILIĞI OLAMAZ'

Gazilerin, milletin bağımsızlık ve istiklal iradesinin yaşayan timsalleri olduğunu söyleyen Bakan Güler, "Şanlı tarihimizin en kritik dönemeçlerinde mukaddes değerlerimiz uğruna büyük bir cesaret ve kararlılıkla mücadele ettiniz. Kimi zaman sınırda, kimi zaman cephede, kimi zaman ülkemizin ve can Azerbaycan’ın en zor günlerinde vatana ve vazifeye adanmışlıkla hareket ederek hiçbir fedakarlıktan kaçınmadınız. Her defasında aynı yüksek ruhla sorumluluk üstlendiniz, ülkelerimizin bugünlere ulaşmasına ve her birimizin güven içerisinde geleceğe bakmasına da büyük katkılar sundunuz. Aramızda vatan savunması sırasında bedeninin bir parçasını bu topraklara emanet eden kahraman gazilerimiz var. Sizler bedeninizden bir parça verdiniz, milletimiz ise kalbinden bir parçayı sizinle birlikte taşıyor. Bu aziz millet kahramanlıklarınız ve fedakarlıklarınızı hiçbir zaman unutmayacaktır. Bugün sizleri de ayrıca büyük bir şükranla selamlamak istiyorum. Çok iyi biliyoruz ki bir gazi vatanı için büyük bir gururla mücadele ederken, ailesi de bu kutsal mücadelenin yükünü yüreğinde taşımaktadır. Bekleyen eşler, endişeyle kapıya bakan anneler ve babalar ve elbette babasını özleyen çocuklar. Üstelik yıllar boyunca sabırla, metanetle ve sevgiyle hayatını sürdüren aileler. Şu bir gerçek ki; kahraman gazilerimiz ile şehitlerimizin ve gazilerimizin çok kıymetli aileleri başımızın tacıdırlar. Bu anlayışla gazilerimizin ve vazife malullerimizin sosyal ve özlük haklarını daha da geliştirmek, hayatın her alanında karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek ve ailelerimizin refahını artırmak için devletimizin imkanları ölçüsünde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın koordinesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Nitekim geçtiğimiz ay Gazi Meclisimiz tarafından kabul edilen ilgili kanunla, bu konuda önemli bir adım daha atılmıştır. Elbette hiçbir maddi imkan sizin vatan için ödediğiniz bedelin karşılığı olamaz. Ancak bir nebze olsun sizlerin hayatını kolaylaştırmak için gerekli tüm adımları atmaya ve her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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'CAYDIRICILIĞI EN ÜST SEVİYEDE TUTUYORUZ'

Tüm dünyanın güvenlik mimarisinin ciddi şekilde sarsıldığı, belirsizliklerin, çatışmaların ve güç mücadelelerinin arttığı kritik bir dönemden geçtiğinin altını çizen Bakan Güler, şöyle devam etti:

"Yakın coğrafyamızda krizlerin ve çatışmaların devam ettiği bu süreçte Türkiye, kendi güvenliğini korurken bölgesel barış ve istikrara da katkı sunan, sorumluluk sahibi bir devlet olarak hareket etmektedir. Bir taraftan sınırlarımızın güvenliği ve milletimizin huzuru için caydırıcılığımızı en üst seviyede tutuyor, diğer taraftan uluslararası meselelerin çözümünde barışı, istikrarı ve diyaloğu önceleyen bir yaklaşım sergiliyoruz. Balkanlardan Kafkasya’ya, Karadeniz’den Orta Doğu ve Afrika’ya kadar geniş bir coğrafyada Türkiye’nin etkinliği her geçen gün daha da artmaktadır. Kahraman ordumuzun farklı coğrafyalarda icra ettiği görevler de ülkemizin uluslararası güvenlik mimarisindeki ağırlığını ve sorumluluğunu en açık şekilde göstermektedir. Bu konumumuzu korumak ve daha da ileri seviyelere taşımak için ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini mütemadiyen geliştiriyoruz. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın destek ve teşvikleriyle son yıllarda büyük ilerlemeler kaydeden yerli ve milli savunma sanayimiz de güvenlikten ekonomiye kadar ülkemizin gücüne ve uluslararası etkisine müstesna katkılar sunmaktadır."

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'KAZANAN TÜRKİYE’MİZ OLACAKTIR'

Türkiye bölgesinde ve küresel ölçekte artan ağırlığıyla geleceğe daha emin adımlarla ilerlerken, içeride de tarihi bir dönüm noktasından geçtiğini vurgulayan Bakan Güler, şunları söyledi:

"40 yılı aşkın süredir enerjimizi, kaynaklarımızı ve en acısı evlatlarımızı bizden alan terör belasından tamamen kurtulmak için yürütülen 'Terörsüz Türkiye' sürecini devletimizin gücünden ve milletimizin hassasiyetlerinden hiçbir şekilde taviz vermeden titiz bir şekilde yürütmekteyiz. Bu süreç bin yıllık kardeşliğimizi tahkim etme, terörden tamamıyla kurtulma, daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye’ye ulaşma sürecidir. Şu hususu da özellikle vurgulamak isterim ki; atılan tüm adımlar şehitlerimizin aziz hatırasına asla leke düşürmeyecek, gazilerimizin onuruna, asaletine ve emeklerine zarar vermeyecek niteliktedir. Türkiye asırlara uzanan derin devlet aklı ve milli tarih şuurundan ilham alarak en kapsamlı planlamayla süreci yönetmektedir. Çok iyi biliyoruz ki bugün terörle mücadelede elde ettiğimiz başarılar sizlerin ve aziz şehitlerimizin yıllar boyunca verdiği mücadelelerin eseridir. Terörün bütünüyle tasfiye edilmesi de bu toprakları bize vatan kılan siz kahramanlarımızın çabalarının asla boşa gitmediğinin de en güçlü nişanesidir. Dolayısıyla 'Terörsüz Türkiye' hedefi geçmişi unutmak değil, tam tersine geçmişte verilen büyük mücadelenin kazanımlarını kalıcı hale getirmektir. Esasen bu hedef milletimizin tamamının ortak gelecek, ortak güvenlik ve huzur talebidir. Bu sürecin nihai başarısı sayesinde kazanan 86 milyon vatandaşımızın tamamı, yani Türkiye’miz olacaktır. İçeride huzurunu ve güvenliğini kalıcı hale getiren, birlik ve beraberliğini daha da güçlendiren bir Türkiye, şüphesiz ki bölgesinde de güvenliğin ve barışın en güçlü aktörü olacaktır."

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'DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY MİLLETİN İRADESİDİR'

Bir asır önce İstiklal Harbi’ni zafere ulaştırmak için en zor şartlarda mücadele eden kahraman ordunun bugün de aynı sorumluluk bilinciyle üstlendiği tüm görevleri büyük bir başarıyla yerine getirdiğini aktaran Bakan Güler, "Aradan geçen 100 yılı aşkın süre boyunca teknoloji ile birlikte savaşların niteliği ve tehditlerin şekli de değişti. Fakat değişmeyen bir şey var ki o da bu milletin vatanına sahip çıkma iradesidir. Bugün bizlere düşen görev bu iradeyi en iyi şekilde korumak ve geleceğe taşımaktır. Bu mücadelede en büyük güvencemiz; yüksek nitelikleri, disiplini, üstün vazife anlayışı ve çalışma azmi ile fedakarca görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarıdır. Çok iyi biliyoruz ki her bir arkadaşım aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin bıraktığı aziz emaneti sarsılmaz bir bilinçle korumaktadır. Bundan sonra da aynı anlayışla görev yapmaya, ülkemizin hak ve menfaatlerini kararlılıkla korumaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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Bakan Güler, konuşmasının ardından şehit yakınları ve gazilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Güler ve komutanlar, daha sonra aileler ve gazilerle birlikte yemek yedi.