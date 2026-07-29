Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Adalet Bakanı Gürlek'ten Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısına ilişkin paylaşım

        Adalet Bakanı Gürlek'ten Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısına ilişkin paylaşım

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, spor alanlarında suç teşkil eden, saha içinde, tribünlerde, stat çevresinde ve sosyal medyada şiddeti, hakareti ve provokasyonu körükleyen eylemlere karşı, ilgili kurumların güçlü işbirliğiyle daha etkin mücadele edeceklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 19:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bakan Gürlek'ten spor güvenliği değerlendirmesi

        Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin ev sahipliğinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla düzenlenen Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı'nda 2026-2027 futbol sezonunda spor güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınacak tedbirleri kapsamlı şekilde ele aldıklarını bildirdi.

        Müsabakaların sporun birleştirici ruhuna ve centilmenlik anlayışına uygun şekilde gerçekleştirilmesi, taraftarların spor etkinliklerine huzur ve güven içinde katılabilmesi amacıyla atılacak adımları değerlendirdiklerini belirten Gürlek, şunları kaydetti:

        "Spor alanlarında suç teşkil eden, saha içinde, tribünlerde, stat çevresinde ve sosyal medyada şiddeti, hakareti ve provokasyonu körükleyen eylemlere karşı ilgili kurumlarımızın güçlü işbirliğiyle daha etkin mücadele edeceğiz. Alınan kararların ülkemize, milletimize ve spor camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sarayburnu Sahili'nde turisti rahatsız eden şahıs gözaltına alındı

        Sarayburnu Sahili'nde, Rusya uyruklu turisti rahatsız edip, takibe alan kişi kısa sürede Esenler'de gözaltına alındı. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasal düzenleme Meclis'e sunulacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasal düzenleme Meclis'e sunulacak
        Ciğerlerimiz yanıyor
        Ciğerlerimiz yanıyor
        İki kardeş vahşet kurbanıydı! Kahreden DNA gelişmesi!
        İki kardeş vahşet kurbanıydı! Kahreden DNA gelişmesi!
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        Reuters: Husiler Kızıldeniz'den geçen gemilerden ücret almayı düşünüyor
        Reuters: Husiler Kızıldeniz'den geçen gemilerden ücret almayı düşünüyor
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrıldı
        Bugün Ne Oldu? 29 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 29 Temmuz 2026 haberleri
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        'Aşkın Olayım' 2.6 milyon liraya satıldı
        'Aşkın Olayım' 2.6 milyon liraya satıldı
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Trump'tan İran'a yeni tehdit: Çok sert vuracağız
        Trump'tan İran'a yeni tehdit: Çok sert vuracağız
        Yunus Akgün'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Yunus Akgün'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Musk’tan finans atağı X Money
        Musk’tan finans atağı X Money
        Yunanistan'da market fiyatlarında indirim kampanyası
        Yunanistan'da market fiyatlarında indirim kampanyası
        Dursun Özbek'ten transfer eleştirilerine yanıt!
        Dursun Özbek'ten transfer eleştirilerine yanıt!
        Yıllar sonra aynı masaya oturdular
        Yıllar sonra aynı masaya oturdular
        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası
        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar