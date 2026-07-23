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        Bakan Kurum, Cemil Tugay'ı kabul etti

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 17:17 Güncelleme:
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        Bakan Kurum, Cemil Tugay'ı kabul etti
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay'ı bakanlığımızda kabul ettik." dedi.

        Bakan Kurum paylaşımında, "İzmir'in öncelikli ihtiyaçlarını, devam eden çalışmaları ve şehrimize ilişkin talepleri değerlendirdik. Yerel yönetimlerimizle uyum ve iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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