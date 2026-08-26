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        Haberler Gündem Bakan Uraloğlu paylaştı: Avustralyalı turist ile KGM personelinin dostluğu gündem oldu

        Bakan Uraloğlu paylaştı: Avustralyalı turist ile KGM personelinin dostluğu gündem oldu

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bisikletiyle Türkiye turuna çıkan Avustralyalı bir turist ile Karayolları Genel Müdürlüğü personeli arasında yaşanan sıcak diyaloğu paylaştı. Bakan Uraloğlu, görüntülere "İletişim dilimiz İngilizce, misafirperverliğimiz her zamanki gibi bizden" notunu düştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 18:45 Güncelleme:
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        Kelimeler ayrı, gönül dili aynı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’yi bisikletiyle keşfe çıkan Avustralyalı bir turistin, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) personeliyle kurduğu samimi iletişimi sosyal medya hesabından paylaştı.

        KISA SÜREDE İLGİ GÖRDÜ

        Türkiye yollarında bisikletiyle seyahat eden turistin, yol çalışmaları sırasında karşılaştığı KGM personelinin sıcak ilgisiyle karşılandığı anlar kısa sürede ilgi gördü.

        İLETİŞİM İNGİLİZCE AMA

        Bakan Uraloğlu, paylaştığı görüntülere, “İletişim dilimiz İngilizce, misafirperverliğimiz her zamanki gibi bizden” ifadelerini ekledi.

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        DOSTLUĞUN FOTOĞRAFI

        Görüntülerde, KGM personelinin yabancı turistle iletişim kurarak yardımcı olduğu ve misafirperver bir yaklaşım sergilediği anlar yer aldı. Paylaşım, sosyal medyada Türkiye’nin misafirperverliğine yönelik olumlu yorumlarla karşılandı.

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        #abdulkadir uraloğlu
        #bisiklet
        #haberler
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