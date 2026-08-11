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        Haberler Gündem Çevre Balıkesir'de su kaynaklarına 56 bin sazan yavrusu salındı

        Balıkesir'de su kaynaklarına 56 bin sazan yavrusu salındı

        Balıkesir'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından su kaynaklarına 56 bin sazan yavrusu bırakıldı

        Kaynak
        anka
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 18:31 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Balıkesir'de 56 bin sazan yavrusu salındı

        Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Balıkesir'deki su kaynaklarının balık popülasyonlarının desteklenmesi amacıyla çalışma yürütülüyor.

        Proje kapsamında, İzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunan Ürkmez Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda üretilerek Balıkesir’e tahsis edilen 116 bin sazan yavrusu su kaynaklarına salınacak.

        Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilk etapta 56 bin adet sazan yavrusunun Altıeylül ve Balya ilçelerindeki göletlere, muhtarlar ve teknik personelin nezaretinde bırakıldığı bildirildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Sazan yavru tedariği gerçekleştikçe takvim dahilinde belirlenen su kaynaklarına bırakılması planlanıyor. Balıklandırma çalışmalarıyla balıkçılık faaliyetlerinin desteklenmesi, sucul ekosistemlerin korunması ve amatör balıkçılığın geliştirilmesi hedefleniyor. Çalışmaların amacına ulaşabilmesi için balıkçılarımızın ve vatandaşlarımızın av yasaklarına uymaları, sürdürülebilir avcılık kurallarına riayet etmeleri ve bırakılan yavruların en az bir kez üremelerine imkân tanımaları büyük önem taşıyor."

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        #sazan yavrusu
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