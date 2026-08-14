Balıkesir'de otomobil 2 çocuğa çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Balıkesir'de yolun karşısına geçmeye çalışan iki çocuğa otomobil çarptı. Feci kazada iki çocuktan biri öldü, diğeri ağır yaralandı. Otomobilin sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı
Merkez Karesi ilçesinde, Alihan O. idaresindeki otomobil, Bandırma Caddesi Sanayi 1. Kapı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Bilge K. (14) ve Serra U'ya (14) çarptı.
AA'nın haberine göre kazada, çarpmanın etkisiyle sürüklenen Serra U, olay yerinde hayatını kaybetti. Bilge K. ise ağır yaralandı.
Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Bilge K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yaşamını yitiren Serra U'nun cenazesi de aynı hastanenin morguna gönderildi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması dolayısıyla bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, daha sonra normale döndü. Alihan O. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.