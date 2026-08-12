Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Balkondan düştü, kocası gözaltında!

        Balkondan düştü, kocası gözaltında!

        Mardin'de 5'inci kattaki dairenin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Bedriye Naz hayatını kaybetti. Naz'ın eşi L.N., olay öncesinde tartıştıkları iddiasıyla gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 12:08 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Balkondan düştü, kocası gözaltında!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mardın'in Midyat ilçesinde, 5’inci kattaki dairenin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Bedriye Naz’ın eşi L.N., olay öncesinde tartıştıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Midyat ilçesi Bağlar Mahallesi’nde meydana geldi.

        Çevre Yolu üzerinde bulunan Tanlar Sitesi’nin 5’inci katındaki dairede oturan Bedriye Naz, henüz belirlenemeyen nedenle balkondan düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Naz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Naz’ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

        Başlatılan soruşturma kapsamında, olaydan önce tartıştıkları iddiası üzerine Naz’ın eşi L.N., polis ekiplerince gözaltına alındı. L.N.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yalova'da eğitim uçağı düştü
        Yalova'da eğitim uçağı düştü
        Kasa kiralandı, 44 milyon TL'lik altın buhar oldu!
        Kasa kiralandı, 44 milyon TL'lik altın buhar oldu!
        THY tarihinin en uzun aktarmasız uçuşu
        THY tarihinin en uzun aktarmasız uçuşu
        Fırtına alarmı!
        Fırtına alarmı!
        Galatasaray'dan Balogun harekatı!
        Galatasaray'dan Balogun harekatı!
        FETÖ'cü firari ve ablasının kaçış planları deşifre oldu
        FETÖ'cü firari ve ablasının kaçış planları deşifre oldu
        Galatasaray gelirde fark attı
        Galatasaray gelirde fark attı
        Yapay zekadan dert ortağı olur mu?
        Yapay zekadan dert ortağı olur mu?
        Italiano'dan Trossard kararı!
        Italiano'dan Trossard kararı!
        İngiltere'de bir radyo yanlışlıkla Kral Charles'ı öldürdü
        İngiltere'de bir radyo yanlışlıkla Kral Charles'ı öldürdü
        ABD-İran hattında müzakere sağlandı mı?
        ABD-İran hattında müzakere sağlandı mı?
        Evlendiler
        Evlendiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Mekke Anlaşması" açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Mekke Anlaşması" açıklaması
        Kıvanç'tan sosyal medya kararı
        Kıvanç'tan sosyal medya kararı
        Ofisine döndü, gözlerine inanamadı! Yaban arıları 1 metrelik yuva kurdu
        Ofisine döndü, gözlerine inanamadı! Yaban arıları 1 metrelik yuva kurdu
        Suikastçıdan Jodie Foster'a mesaj
        Suikastçıdan Jodie Foster'a mesaj
        Talisca, Alex'in rekorunu kırdı!
        Talisca, Alex'in rekorunu kırdı!
        Dusan Vlahovic İstanbul'a geliyor!
        Dusan Vlahovic İstanbul'a geliyor!
        Çarpıcı El Nino açıklaması: Son 150 yılın en şiddetlisi!
        Çarpıcı El Nino açıklaması: Son 150 yılın en şiddetlisi!
        Sürpriz aşk
        Sürpriz aşk