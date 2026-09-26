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        Haberler Gündem İstanbul Başakşehir’de ambulansın önünü kesen sürücünün ehliyetine el konuldu

        Başakşehir’de ambulansın önünü kesen sürücünün ehliyetine el konuldu

        Başakşehir'de trafikte ambulansın geçişini engellediği ve saldırı amacıyla aracından indiği belirlenen Ali Berk B.'ye 466 bin lira ceza uygulandı. Sürücünün ehliyetine 90 gün el konulurken aracı da trafikten menedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 21:23 Güncelleme:
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        Ambulansa yol vermeyen sürücüye ceza
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        Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Başakşehir Polis Merkezi Amirliği ekipleri, trafikte ambulansın geçişini engelleyen sürücüyle ilgili inceleme başlattı.

        Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, 34 BUY 223 plakalı otomobilin sürücüsü Ali Berk B.’nin ambulansa yol vermediği, ardından saldırı amacıyla aracından indiği ve daha önce de sürücü belgesine el konulduğu tespit edildi.

        EHLİYETİNE 90 GÜN EL KONULDU

        Yakalanan sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 466 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Daha önce sürücü belgesine el konulduğu belirlenen Ali Berk B.’nin ehliyetine 90 gün süreyle yeniden el konulurken, olayda kullanılan otomobil de 90 gün boyunca trafikten menedildi.

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        Öte yandan sürücü hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 179’uncu maddesinde yer alan “Trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak” suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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        #Başakşehir
        #AMBULANS
        #haberler
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