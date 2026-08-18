Bayrampaşa'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
İstanbul Bayrampaşa'da hasta taşıyan ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 3 sağlık çalışanı yaralandı
Giriş: 18 Ağustos 2026 - 05:13 Güncelleme:
Bayrampaşa ilçesi Kartal Mahallesi Ordu Caddesi'nde ambulansla otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans kaldırıma çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
3 SAĞLIK ÇALIŞANI YARALANDI
Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen yaralı 3 meslektaşını hastaneye kaldırdı.
Kaza yapan ambulanstaki hasta ise başka bir ambulansa nakledilerek hastaneye götürüldü. Polis ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı.
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