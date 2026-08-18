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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bayrampaşa'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

        Bayrampaşa'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

        İstanbul Bayrampaşa'da hasta taşıyan ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 3 sağlık çalışanı yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 05:13 Güncelleme:
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        Ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

        Bayrampaşa ilçesi Kartal Mahallesi Ordu Caddesi'nde ambulansla otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans kaldırıma çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        3 SAĞLIK ÇALIŞANI YARALANDI

        Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen yaralı 3 meslektaşını hastaneye kaldırdı.

        Kaza yapan ambulanstaki hasta ise başka bir ambulansa nakledilerek hastaneye götürüldü. Polis ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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