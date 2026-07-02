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        Beluk Apartmanı davasında karar

        Adana'da 6 Şubat depremlerinde 10 kişinin hayatını kaybettiği Beluk Apartmanı davasında, 4'ü kamu görevlisi 5 sanığa 6 ila 15 yıl arasında değişen hapis cezası verildi. 3 sanık ise beraat etti

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 16:54 Güncelleme:
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        Beluk Apartmanı davasında karar

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan Beluk Apartmanı A Blok'unun yıkılması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

        Sırrıberk Arslan'ın haberine göre Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın teknik uygulama sorumlusu Abdullah Yeldan ve 8 kamu görevlisi hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açtı. İki dosya daha sonra birleştirildi. Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasına depremde yakınlarını kaybedenler, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

        Mahkeme heyeti, teknik uygulama sorumlusu Abdullah Yeldan, mimar Fatoş Sakarya ve inşaat mühendisi Füsun Gamsız'ı, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15'er yıl hapis cezasına çarptırarak haklarında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına; eski İmar Müdürü Alim Erdoğan ile eski İmar Müdür Yardımcısı Sitaret Koçoğlu'na aynı suçtan 6'şar yıl hapis cezası verilmesine ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına; İskan Komisyonu üyesi Can Mustafa Eren, büro personeli Abdullah Sancar ile elektrik mühendisi Halil Yılmaz'ın ise beraatine karar verdi.

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