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        Beton mikseri yaşlı kadına çarptı!

        Aydın'da korkunç bir kaza meydana geldi. Olayda yolun karşısına geçmek istediği sırada beton mikserinin altında kalan 70 yaşındaki Feriştah Kaya, hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 12:10 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Beton mikseri yaşlı kadına çarptı!

        Aydın'ın Efeler ilçesinde yolun karşısına geçmek istediği sırada beton mikserinin altında kalan 70 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre kaza, Aydın Şehir Hastanesi yolu üzerinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen Feriştah Kaya (70), o esnada B.Y. idaresindeki beton mikserinin altında kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ise olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. Savcılık incelemesinin ardından yaşlı kadının cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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