Beykoz'da polis ekiplerinin iş yeri operasyonunda Helenistik ve Bizans dönemlerine ait eserler bulundu

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2026/8708 sayılı soruşturma kapsamında verilen talimat doğrultusunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Büro Amirliği ile Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince ortak çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, 17 Eylül 2026 tarihinde Beykoz ilçesinde bulunan bir iş yerinde yapılan aramada; Helenistik Dönem, Yunan, Roma ve Bizans imparatorlukları ile Anadolu Selçuklu Devleti dönemlerine tarihlendiği değerlendirilen toplam 402 sikke ve obje ele geçirildi.

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olduğu değerlendirilen 402 parça eser niteliğindeki materyale, ilgili mahkeme kararı doğrultusunda el konuldu.

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Soruşturma kapsamında tespit edilen şüpheli A.M.S. hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi. Şüphelinin 18 Eylül 2026 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesi yönünde gerekli talimatların verildiği öğrenildi.

Soruşturma, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle ve çok yönlü şekilde sürdürülüyor.