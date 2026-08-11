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        Haberler Gündem Eğitim Bilal Erdoğan: Uluslararası öğrenciler Türkiye’nin gönüllü elçileri olacak

        Bilal Erdoğan: Uluslararası öğrenciler Türkiye’nin gönüllü elçileri olacak

        Bosphorus Diplomasi Forumu 2026'nın açılışında konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrencilerin ülkenin dünyada doğru tanınmasına katkı sağlayacağını belirterek, bu öğrencilerin "gönüllü elçiler" olacağını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 19:02 Güncelleme:
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        'Uluslararası öğrenciler gönüllü elçilerimiz'

        Genç Diplomasi Derneği tarafından “Krizler Çağında İnsani Diplomasi” temasıyla düzenlenen Bosphorus Diplomasi Forumu 2026, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda başladı. Dünyanın farklı bölgelerinden gençleri diplomasi çatısı altında buluşturan forumun açılış paneline, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan onur konuğu olarak katıldı.

        “Farklı Coğrafyaları Bir Araya Getirmek: Eğitim Diplomasisi” başlıklı panelde gençlerle bir araya gelen Erdoğan, eğitimin ülkeler ve toplumlar arasında kurduğu bağlar ile bu ilişkilerin diplomasi açısından taşıdığı önemi değerlendirdi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül ile üniversite ve lise öğrencileri de katıldı.

        “TÜRKİYE EN ÇOK ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ÇEKEN ÜLKELER ARASINDA”

        Türkiye’de yaklaşık 350 bin uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Erdoğan, akademik hareketliliğin eğitim diplomasisinin önemli unsurlarından biri olduğunu söyledi. Bilim diplomasisinin ise ortak teknolojik çalışmalar, araştırmalar ve kurumlar arası ilişkileri de kapsadığını ifade etti.

        Türkiye’nin misafirperverliği, refah seviyesi ve eğitim kurumlarının niteliğiyle uluslararası öğrencilerde yüksek memnuniyet oluşturduğunu savunan Erdoğan, ülkenin özellikle Batı medyasında farklı biçimde yansıtılmasının Türkiye’nin doğru tanınmasının önünde engel oluşturduğunu söyledi.

        “TÜRKİYE’NİN GÖNÜLLÜ ELÇİLERİ OLACAKLAR”

        Uluslararası öğrencilere yapılan yatırımın Türkiye’nin dünyadaki tanıtımına önemli katkı sağladığını belirten Erdoğan, ülkede eğitim alan öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde Türkiye’nin gönüllü elçileri olacağına inandığını ifade etti.

        Erdoğan, uluslararası öğrencilerin yalnızca ekonomik katkıları üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayarak, Türkiye’de yaklaşık bir eğitim yılı geçiren bir öğrencinin ülkeye bıraktığı dövizin ortalama bir turistin bıraktığı miktarın en az 10 katına ulaştığını söyledi.

        30 MİLLETTEN 400’Ü AŞKIN KATILIMCI

        11-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek Bosphorus Diplomasi Forumu’na 30 farklı milletten 400’ün üzerinde gencin katılması planlanıyor. Organizasyon, diplomasi ve uluslararası ilişkilere ilgi duyan gençleri karar alıcılar, diplomatlar, akademisyenler ve alanında uzman isimlerle bir araya getiriyor.

        Forumun merkezinde 125 kişilik delege grubunun katılacağı bakanlık temelli diplomasi simülasyonları yer alacak. Delegeler, temsil ettikleri ülkelerin resmî politikaları, uluslararası hukuk, mevcut güç dengeleri ve insani sorumluluklar doğrultusunda müzakereler gerçekleştirecek.

        Türkçe, İngilizce, Arapça ve Fransızca düzenlenecek altı komitede Filistin meselesi, Sudan’daki çatışmalar, Lübnan’daki ekonomik kriz, Doğu Akdeniz’de enerji politikaları ve egemenlik, Myanmar’daki insani kriz ile Suriye’nin yeniden entegrasyonu ve inşası gibi uluslararası gündemin öne çıkan başlıkları ele alınacak.

        Forum kapsamında ayrıca enerji, eğitim, yapay zekâ, ekonomik kalkınma, tarih ve insani diplomasi başlıklarında panel ve özel oturumlar gerçekleştirilecek.

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        #bilal erdoğan
        #Bosphorus Diplomasi Forumu
        #haberler
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