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        Bisiklet derneği üyesi kazada yaşamını yitirdi!

        Amasya'da feci bir kaza yaşandı. Olayda, bisiklet turu yaptığı sırada otomobilin çarptığı Ekoloji Yaşam Bisiklet Derneği üyesi Semih Özer, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 13:26 Güncelleme:
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        Bisiklet derneği üyesi kaza kurbanı!

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bisiklet turu yaptığı sırada otomobilin çarptığı Ekoloji Yaşam Bisiklet Derneği (EKOBİD) üyesi Semih Özer (61), hayatını kaybetti. Özer, memleketi Gümüşhacıköy'de toprağa verilirken, EKOBİD yönetimi, "Bu bir kaza değil, önlenebilir can kaybıdır" açıklaması yaptı.

        DHA'nın haberine göre kaza, 9 Temmuz’da Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana geldi. Otomobil, bisiklet turu yapan EKOBİD üyesi Semih Özer'e çarptı. Özer, kazada hayatını kaybetti. Semih Özer, 10 Temmuz’da Gümüşhacıköy Köprülü Mehmet Paşa Cami'nde kılınan namaz sonrası aynı ilçede toprağa verildi.

        EKOBİD tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Derin bir üzüntü içindeyiz. Ne yazık ki ülkemizde bisikletliler her geçen gün trafikte daha büyük bir risk altında yaşam mücadelesi veriyor. Yollarda sadece pedal çevirmek isteyen insanlar, dikkatsizlik, aşırı hız ve kurallara uymamanın bedelini canlarıyla ödüyor. Her bisikletli ölümü sadece bir istatistik değildir. Arkasında dağılan aileler, yarım kalan hayaller ve derin acılar vardır. Motorlu araç sürücülerine bir kez daha sesleniyoruz. Bisiklet de trafikte yasal ve eşit bir ulaşım aracıdır. Direksiyon başında birkaç saniyelik dikkatsizlik, telafisi mümkün olmayan acılara neden olmaktadır. Lütfen hız sınırlarına uyun, takip mesafenizi koruyun ve bisikletlileri fark edin. Direksiyon başındaki sabırsızlık bir insanın yaşamına mal olabilir. Yetkililere çağrımızdır, bisikletlilerin güvenliğini sağlayacak altyapılar acilen yaygınlaştırılmalı, trafik denetimleri artırılmalı ve sürücülerde bisiklet farkındalığını geliştirecek eğitimler etkin şekilde uygulanmalıdır. Güvenli yollar bir ayrıcalık değil, temel bir haktır. Bizler, bisikletliler olarak yalnızca güven içinde pedal çevirmek istiyoruz. Evimizden çıktığımızda sevdiklerimize sağ salim dönebilmeyi istiyoruz. Bir bisikletçiyi daha kaybettik. Bu bir kaza değil, önlenebilir bir can kaybıdır" denildi.

        Öte yandan, kazaya ilişkin otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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