Bodrum'da kasap deposundan 400 kilogram bozuk et çıktı

Bodrum ilçesi Gümbet Mahallesi Sadi Irmak Caddesi'nde kapalı durumdaki bir kasap işletmesinin deposundan kötü koku geldiği ihbarı üzerine Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bölgeye gönderildi.

BOZUK ETLER İMZA EDİLDİ

Depoda inceleme yapan ekipler, bozulan ve kötü kokuya neden olan yaklaşık 400 kilogram et tespit etti. AA'nın haberine göre, halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalar kapsamında bozuk etlere imha edilmek üzere el konuldu.

İşletme hakkında mevzuat doğrultusunda tutanak düzenlenerek idari işlem başlatıldı. Zabıta ekiplerinin gözetiminde depodan çıkarılan etler imha alanına götürülürken, iş yeri ve çevresinde gerekli kontroller yapıldı.