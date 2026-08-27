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        Haberler Gündem Güncel Bodrum'da kasap deposundan 400 kilogram bozuk et çıktı

        Bodrum'da kasap deposundan 400 kilogram bozuk et çıktı

        Muğla Bodrum'da bir kasaba ait depoda bulunan yaklaşık 400 kilogram bozuk et, zabıta ekiplerince el konularak imha edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 02:55 Güncelleme:
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        Kasap deposundan 400 kilogram bozuk et çıktı
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        Bodrum ilçesi Gümbet Mahallesi Sadi Irmak Caddesi'nde kapalı durumdaki bir kasap işletmesinin deposundan kötü koku geldiği ihbarı üzerine Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bölgeye gönderildi.

        BOZUK ETLER İMZA EDİLDİ

        Depoda inceleme yapan ekipler, bozulan ve kötü kokuya neden olan yaklaşık 400 kilogram et tespit etti. AA'nın haberine göre, halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalar kapsamında bozuk etlere imha edilmek üzere el konuldu.

        İşletme hakkında mevzuat doğrultusunda tutanak düzenlenerek idari işlem başlatıldı. Zabıta ekiplerinin gözetiminde depodan çıkarılan etler imha alanına götürülürken, iş yeri ve çevresinde gerekli kontroller yapıldı.

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        #BODRUM
        #haberler
        #Muğla
        #Bodrum Belediyesi
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