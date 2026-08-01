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        Haberler Gündem Güvenlik Bodrum'da suç örgütüne operasyon: 2 tutuklama

        Bodrum'da suç örgütüne operasyon: 2 tutuklama

        Muğla'nın Bodrum ilçesi merkezli 2 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 06:59 Güncelleme:
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        Bodrum'da suç örgütüne operasyon: 2 tutuklama

        Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ekiplerince, Bodrum ilçesinde, bir organize suç örgütünün yöneticisi ve üyeleriyle eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen Ç.Ç. ve R.E, konakladıkları otelde gözaltına alındı.

        Şüphelilerin incelenen dijital materyallerinde, örgütün yöneticisinin talimatıyla, diğer illerdeki işletmelerden maddi menfaat elde edilmesine, sağlanamaması durumunda ise silahlı eylem düzenlenmesine, ayrıca muhtemel eylemler için araç, silah, mühimmat, çelik yelek teminine ilişkin yazışmalar tespit edildi.

        AA'nın haberine göre, şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen M.M.Y. İstanbul'da, O.Z. ve B.A. da İzmir'de yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ç.Ç. ve R.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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