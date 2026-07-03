Bolu Belediyesi’ne ‘zimmet’ operasyonu

Bugün Ne Oldu? 3 Temmuz 2026 haberleri: Haziran enflasyonu açıklandı, Maaş zamları belli oldu, Eşel mobil sistemi sonlandırılıyor, Komedyen Deniz Göktaş tutuklandı

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.HAZİRAN ENFLASYONU AÇIKLANDI, MAAŞ ZAMLARI BELLİ OLDUTÜİK haziranda aylık enflasyonu yüzde 0.99 olarak açıkladı. Böylece yıllık enflasyon yüzde 32.11, 6 aylık enflasyon 17.76 oldu. Haziran enflasyonuyla birlikte temmuz ayında emekli... Daha Fazla Göster Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.HAZİRAN ENFLASYONU AÇIKLANDI, MAAŞ ZAMLARI BELLİ OLDUTÜİK haziranda aylık enflasyonu yüzde 0.99 olarak açıkladı. Böylece yıllık enflasyon yüzde 32.11, 6 aylık enflasyon 17.76 oldu. Haziran enflasyonuyla birlikte temmuz ayında emekli aylıklarına ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı da belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 17.76, emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına ise yüzde 13.52 oranında zam yapılacak. AK Parti'nin en düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL'ye çıkartılmasını içeren kanun teklifi de Meclis'e sunuldu. Teklif 14 Temmuz Salı günü görüşülecek.KİRA TAVAN ZAM ORANI BELLİ OLDUEnflasyon ile birlikte temmuz ayında kiracılara uygulanabilecek tavan zam oranı da belirlendi. 12 aylık enflasyon ortalamasının baz alındığı tavan zam oranı yüzde 32.03 oldu. Ayrıca bedelli askerlik ücreti de 472 bin 653 TL oldu.EŞEL MOBİL SİSTEMİ SONLANDIRILIYOREkonomi haberleriyle devam ediyoruz... Eşel mobil sistemi sonlandırılıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, eşel mobil sistemi üç ay içinde kademeli olarak sonlandırılacak.SİGARAYA ÖTV ZAMMI YAPILMADISigara vergilerinde yılın ikinci yarısını kapsayan yeni bir düzenlemeye gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla sigarada temmuz ayında yapılması gereken otomatik ÖTV güncellemesi kaldırılırken, vergi oranı ve maktu vergi yapısı yeniden düzenlendi.KOMEDYEN DENİZ GÖKTAŞ TUTUKLANDIDün gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş, "Dini değerleri aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklandı. Emniyetteki ifadesinde "İnançlı bir insanı kırmak gibi bir amacım kesinlikle yoktur" diyen Göktaş, hakaret suçlamasını da kabul etmedi. Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında ise "hakaret, iftira, küfür, müstehcen ifadeler ile nefret, ayrımcılık ve şiddeti teşvik eden söylemlerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez" ifadeleri yer aldı.NATO ZİRVESİ: LİDERLERİN GÜNDEMİNDE HANGİ KONULAR VAR?Türkiye, 22 yıl sonra yeniden NATO liderlerini ağırlamaya hazırlanıyor. 7-8 Temmuz'daki zirvede liderlerin masasında olacak konulara bakacağız şimdi. Toplantının gündeminde, geçen yıl Lahey Zirvesi'nde alınan kararların hayata geçirilmesinden savunma harcamalarının artırılmasına, NATO Kuvvet Modeli'nin uygulanmasından savunma sanayisinin üretim kapasitesinin güçlendirilmesine, Avrupa'nın üstleneceği yeni sorumluluklardan Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesine kadar İttifak'ın geleceğini şekillendirecek birçok kritik başlık yer alıyor.HAMANEY İÇİN TARİHİ CENAZE HAZIRLIĞIÖte yandan Şubat ayında ABD ve İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran dini lideri Ali Hamaney için Tahran'dan Meşhed'e uzanacak altı günlük cenaze programı düzenlenecek. Törene 20 milyona yakın kişinin katılması bekleniyor.FRANSA BİSİKLET TURU ETAPLARI SICAK HAVA NEDENİYLE İPTAL EDİLEBİLİRBir süredir Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcakları konuşuyoruz. Can kayıplarına sebep olan sıcaklar pekçok ülkede hayatı olumsuz etkiledi. Bu sıcaklar spor organizasyonlarını da tehdit ediyor. Cumartesi günü Barselona'da başlayacak 2026 Tour de France öncesinde, 44 dereceyi bulması beklenen sıcaklıklar nedeniyle yarış tarihinde ilk kez etap iptali ihtimali gündeme geldi. Daha Az Göster