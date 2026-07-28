Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bolu'da kadın çiftçilere yönelik projede yetkililerden inceleme

        Bolu'da kadın çiftçilere yönelik projede yetkililerden inceleme

        Bolu'da "Kadın Eliyle Nohutta Bereket" projesi çerçevesinde kadın çiftçilerce toprakla buluşturulan nohutların gelişimi yetkililerce yakından takip ediliyor. Hem kadınların tarımsal üretime katılımının teşvik edilmesi hem de bölgedeki nohut üretiminin artırılması hedeflenen projede yer alan araziler, Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü teknik heyetince yerinde incelendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 15:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bolu'da kadın çiftçilere yönelik proje
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bolu'da son yıllarda tarımsal çeşitliliği artırmak ve kadın üreticileri desteklemek amacıyla hayata geçirilen "Kadın Eliyle Nohutta Bereket" projesi devam ediyor.

        Proje çerçevesinde yüksek verim elde etmek amacıyla kent merkezine yakın köylerde kadın çiftçiler tarafından toprakla buluşturulan nohutların gelişimi yetkililerce yakından takip ediliyor. Bölgede ekim popülasyonu giderek artan nohut arazileri, Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü teknik heyetince yerinde incelendi.

        Sahaya inen heyet, nohut bitkisinin gelişim durumu ve hasat dönemindeki verim potansiyelini detaylı bir şekilde değerlendirdi. Üretim sürecinin tarlada incelendiği çalışmalarda kadın üreticilerin emeklerinin yüksek rekolteyle sonuçlanması için mevcut duruma ilişkin teknik gözlemler yapılarak, notlar alındı.

        Söz konusu proje ile hem kadınların tarımsal üretime katılımının teşvik edilmesi hem de bölgedeki nohut üretiminin artırılması hedefleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Dijital deliller ayrıntısı!Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede!

        Gülistan Doku soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. Soruşturmada tutuklu bulunan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu, emekli polis memuru Gökhan Ertok, dijital delillerle ilgili yeniden Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi(İHA)

        #Bolu Haberleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran ile şu an çok güçlü bir ilişkimiz var
        Trump: İran ile şu an çok güçlü bir ilişkimiz var
        AHBAP soruşturmasında 4 isim adliyede
        AHBAP soruşturmasında 4 isim adliyede
        İstanbul-Bursa 2 saat 15 dakikaya düşecek
        İstanbul-Bursa 2 saat 15 dakikaya düşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        184 yıllık fabrika 1 Euro'ya satılık
        184 yıllık fabrika 1 Euro'ya satılık
        İsrail İran'a saldırmak istedi, ABD onay vermedi
        İsrail İran'a saldırmak istedi, ABD onay vermedi
        Daron Acemoğlu'ndan Elon Musk'a çağrı
        Daron Acemoğlu'ndan Elon Musk'a çağrı
        Beşiktaş'ta stoper mesaisi: Jeff Chabot listede!
        Beşiktaş'ta stoper mesaisi: Jeff Chabot listede!
        Fransa tarihinin en büyük yangın felaketi!
        Fransa tarihinin en büyük yangın felaketi!
        "İsme henüz karar vermedik"
        "İsme henüz karar vermedik"
        Motosiklet kazası sanıldı... Cinayet şüphelisi çok yakını çıktı!
        Motosiklet kazası sanıldı... Cinayet şüphelisi çok yakını çıktı!
        Yasal bağını kopardı
        Yasal bağını kopardı
        Araştırma: Erkek beyni 32 yaşına kadar gelişimini sürdürüyor
        Araştırma: Erkek beyni 32 yaşına kadar gelişimini sürdürüyor
        Mobil DOA devreye giriyor
        Mobil DOA devreye giriyor
        O an kamerada! 4 kadın 100 kiloluk buzdolabını çaldı!
        O an kamerada! 4 kadın 100 kiloluk buzdolabını çaldı!
        Teknede güneşlendi
        Teknede güneşlendi
        Tapuyu istemediği kaldı!
        Tapuyu istemediği kaldı!
        Daha 12 yaşındaydı... Beslediği kuşlar ölümü oldu!
        Daha 12 yaşındaydı... Beslediği kuşlar ölümü oldu!
        Forvette sürpriz düello!
        Forvette sürpriz düello!