Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri hava koşulları nedeniyle durduruldu
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugün akşam saatlerinde yapılması planlanan iki seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
Giriş: 26 Eylül 2026 - 18:59 Güncelleme:
Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.
BUDO’nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, bugün saat 19.00’da yapılması planlanan Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) seferi ile saat 19.30’daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferi hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Yolcuların sefer durumlarını BUDO’nun resmi kanallarından takip etmeleri istendi.
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