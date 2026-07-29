Çanakkale'de açık alanlarda ateş yakmak yasaklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 29 Temmuz tarihinden başlayarak 4 gün süreyle kentte genelinde yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve düşük nemin etkili olması bekleniyor. Çanakkale Valiliği, bu sebeple belirtilen tarihlerde kent genelinde açık alanlarda ateş yakmanın yasaklandığını duyurdu.

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteorolojik değerlendirmeler ile Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yangın risk analizleri doğrultusunda, 29 Temmuz 2026 tarihinden itibaren 4 gün süreyle ilimiz genelinde yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgâr ve düşük nem değerlerinin etkili olması beklenmektedir. Söz konusu meteorolojik koşulların oluşturacağı yüksek yangın riskini azaltmak amacıyla, 29 Temmuz 2026 tarihinden itibaren 4 gün süreyle ilimiz genelinde, her ne suretle olursa olsun açık alanlarda ateş yakılması ve ateşe sebebiyet verebilecek bütün faaliyetler yasaklanmıştır. Alınan tedbirlerin uygulanması ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından titizlikle takip edilecektir. Ormanlarımızın korunması, tabiatın ve doğal yaşamın muhafazası ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, tüm vatandaşlarımızın belirlenen tedbirlere azami hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur"