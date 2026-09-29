Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Çanakkale'de iki yeni su deposu hizmete açıldı

        Çanakkale'de iki yeni su deposu hizmete açıldı

        Çanakkale Belediyesi tarafından kentin kesintisiz içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Karacaören ve Sarıcaeli Su Depoları hizmete açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 18:13 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Çanakkale'de yeni su depoları hizmete açıldı

        Çanakkale Belediyesi, kentin kesintisiz içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan "Karacaören" ve "Sarıcaeli" su depolarını törenle hizmete açtı.

        Sarıcaeli Hizmet Binası'nda gerçekleşen açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Karacaören ve Sarıcaeli Su Depoları'nın açılışı ile stratejik bir adım atıldığını belirtti.

        Dirençli bir kentin ancak güçlü bir altyapıyla mümkün olabileceğini ifade eden Erkek, sözlerine şöyle devam etti:

        "Biz de suyun sağlıklı, güvenli, sürdürülebilir şekilde hemşehrilerimize ulaşması için çok kritik bir adımı bugün hep birlikte atıyoruz. Yeni yapılan depolar ve eski depoların da rehabilite edilmesi ile birlikte içme suyu depolama kapasitesi 20 bin metreküpe çıktı. Sarıcaeli Su Deposu'ndan Barbaros Mahallesi ile Dardanos ve Güzelyalı bölgeleri, Karacaören Su Deposu'ndan da Esenler Mahallesi ve Cevatpaşa Mahallesi olmak üzere kent merkezi besleniyor. Biz bu depolardan A1 kalite içme suyunu şehrimize ulaştırırken aynı zamanda içme suyunun rezervini de yapabiliyoruz. Bu yeni depolarla, bu imkana kavuştuk. Onun için de son derece stratejik bir adım olarak görüyoruz."

        REKLAM

        Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nden İnşaat Mühendisi Ertan Açıkgöz, Karacaören ve Sarıcaeli Su Depolarına ilişkin teknik bilgi paylaştı. Konuşmaların ardından Denetleyici Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) ve otomasyon sistemiyle uzaktan yönetilen depo vanaları, Başkan Erkek tarafından hizmete açıldı.

        Açılışa İl Genel Meclisi Başkanı Halil Ertuğrul, Sarıcaeli Muhtarı Ergin Gözen, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çalışanları ile vatandaşlar katıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Çanakkale Haberleri
        #su deposu
        #içme suyu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefsine yenik düşenle vedalaşırız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefsine yenik düşenle vedalaşırız
        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
        Korkunç sözler! "Eşim beni bacaklarımdan tutup aşağı attı!"
        Korkunç sözler! "Eşim beni bacaklarımdan tutup aşağı attı!"
        Razgatlıoğlu'nda HT Spor'a özel açıklamalar!
        Razgatlıoğlu'nda HT Spor'a özel açıklamalar!
        A Milli Takım 4 basamak birden düştü
        A Milli Takım 4 basamak birden düştü
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        Vergide en avantajlı ülkeler hangileri?
        Vergide en avantajlı ülkeler hangileri?
        Kanatlar durdu savunmacılar coştu!
        Kanatlar durdu savunmacılar coştu!
        Sosyal medya fenomeni aile vergi rekortmeni oldu
        Sosyal medya fenomeni aile vergi rekortmeni oldu
        Ünlü yapımcıdan 3,5 milyon euro istediler! Şüphelilerden biri eski damadı çıktı!
        Ünlü yapımcıdan 3,5 milyon euro istediler! Şüphelilerden biri eski damadı çıktı!
        Aile hekimine mesai çıkışı ağır şiddet!
        Aile hekimine mesai çıkışı ağır şiddet!
        Kokoreççi cinayetinin arkasından haraç çetesi çıktı!
        Kokoreççi cinayetinin arkasından haraç çetesi çıktı!
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        F.Bahçe'nin transfer yasağı kalkıyor!
        F.Bahçe'nin transfer yasağı kalkıyor!
        "Bir feryat koptu ağzımdan"
        "Bir feryat koptu ağzımdan"
        İngiltere'den Gazze'ye: Sizi duyuyoruz, haklıydınız
        İngiltere'den Gazze'ye: Sizi duyuyoruz, haklıydınız
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        Ünlüler geçidi
        Ünlüler geçidi
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor
        İngilizce anlatmıştı! Yazılımcılığı bırakıp baklavacı olmuş
        İngilizce anlatmıştı! Yazılımcılığı bırakıp baklavacı olmuş