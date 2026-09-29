Çanakkale'de yeni su depoları hizmete açıldı

Çanakkale Belediyesi, kentin kesintisiz içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan "Karacaören" ve "Sarıcaeli" su depolarını törenle hizmete açtı.

Sarıcaeli Hizmet Binası'nda gerçekleşen açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Karacaören ve Sarıcaeli Su Depoları'nın açılışı ile stratejik bir adım atıldığını belirtti.

Dirençli bir kentin ancak güçlü bir altyapıyla mümkün olabileceğini ifade eden Erkek, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz de suyun sağlıklı, güvenli, sürdürülebilir şekilde hemşehrilerimize ulaşması için çok kritik bir adımı bugün hep birlikte atıyoruz. Yeni yapılan depolar ve eski depoların da rehabilite edilmesi ile birlikte içme suyu depolama kapasitesi 20 bin metreküpe çıktı. Sarıcaeli Su Deposu'ndan Barbaros Mahallesi ile Dardanos ve Güzelyalı bölgeleri, Karacaören Su Deposu'ndan da Esenler Mahallesi ve Cevatpaşa Mahallesi olmak üzere kent merkezi besleniyor. Biz bu depolardan A1 kalite içme suyunu şehrimize ulaştırırken aynı zamanda içme suyunun rezervini de yapabiliyoruz. Bu yeni depolarla, bu imkana kavuştuk. Onun için de son derece stratejik bir adım olarak görüyoruz."

REKLAM

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nden İnşaat Mühendisi Ertan Açıkgöz, Karacaören ve Sarıcaeli Su Depolarına ilişkin teknik bilgi paylaştı. Konuşmaların ardından Denetleyici Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) ve otomasyon sistemiyle uzaktan yönetilen depo vanaları, Başkan Erkek tarafından hizmete açıldı.

Açılışa İl Genel Meclisi Başkanı Halil Ertuğrul, Sarıcaeli Muhtarı Ergin Gözen, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çalışanları ile vatandaşlar katıldı.