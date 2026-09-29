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        Haberler Gündem İstanbul Çekmeköy'de park halindeki araca çarpan cip iki aracı kafeye sürükledi

        Çekmeköy'de park halindeki araca çarpan cip iki aracı kafeye sürükledi

        İstanbul Çekmeköy'de bir cipin park halindeki otomobile çarpması sonucu iki aracın kafeye girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan olmazken, kafe ve araçlarda hasar meydana geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 20:37 Güncelleme:
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        Çekmeköy'de araçlar kafeye girdi

        İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde meydana gelen kazada, bir cipin park halindeki otomobile çarpması sonucu iki araç kafenin içine girdi.

        Bir alışveriş merkezinin otoparkında ilerleyen cip, henüz belirlenemeyen nedenle park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle cip, önündeki aracı da sürükleyerek otoparkın yanındaki kafeye girdi.

        Kazada yaralanan olmazken, kafe ile iki araçta hasar oluştu. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        FOTO: DHA

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        #çekmeköy
        #haberler
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