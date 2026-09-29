Çekmeköy'de park halindeki araca çarpan cip iki aracı kafeye sürükledi

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde meydana gelen kazada, bir cipin park halindeki otomobile çarpması sonucu iki araç kafenin içine girdi.

Bir alışveriş merkezinin otoparkında ilerleyen cip, henüz belirlenemeyen nedenle park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle cip, önündeki aracı da sürükleyerek otoparkın yanındaki kafeye girdi.

Kazada yaralanan olmazken, kafe ile iki araçta hasar oluştu. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

FOTO: DHA