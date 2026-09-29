Çekmeköy'de park halindeki araca çarpan cip iki aracı kafeye sürükledi
İstanbul Çekmeköy'de bir cipin park halindeki otomobile çarpması sonucu iki aracın kafeye girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan olmazken, kafe ve araçlarda hasar meydana geldi
Giriş: 29 Eylül 2026 - 20:37 Güncelleme:
İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde meydana gelen kazada, bir cipin park halindeki otomobile çarpması sonucu iki araç kafenin içine girdi.
Bir alışveriş merkezinin otoparkında ilerleyen cip, henüz belirlenemeyen nedenle park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle cip, önündeki aracı da sürükleyerek otoparkın yanındaki kafeye girdi.
Kazada yaralanan olmazken, kafe ile iki araçta hasar oluştu. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
FOTO: DHA
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