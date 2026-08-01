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        Haberler Gündem Politika Çerkezköy Belediye Başkanı Akay, CHP'den istifa etti

        Çerkezköy Belediye Başkanı Akay, CHP'den istifa etti

        Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Akay "Kendi adıma siyasi olarak yaşanacak olumlu olumsuz her şeye de her sonuca da razıyım. Zaman her şeyin ilacıdır ve şimdi yeni bir zaman başlamıştır." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 01:35 Güncelleme:
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        Çerkezköy Belediye Başkanı, CHP'den istifa etti

        CHP'li Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, partisinden istifa etti. Akay, yaptığı açıklamada, "Adaylık süreçlerinden başlayarak yaşadığım, içinde kaldığım, tüm yönetim süreçlerine bir şekilde şahit olduğum her şeyi bir kenara bırakarak bugün yaşanan günü birlik kahramanlık hikayelerinin destekçisi olmayacağım. Hak yiyenlerin milletin hakkını hakikatle savunacaklarına inanmadığım için, son 3 yılda eş, dost, ahbaplık, akrabalık ilişkileri ile kendi çıkarlarına göre 103 yıllık Cumhuriyet Halk Partisinde yöneticilik yapanların, kendilerinden olmayanların seslerini duymayanların, kendi belediyesinin memlekete hizmet etmesinin engellediğini görüp de buna dahi göz yumanların, müsaade edenlerin, sessiz kalanların yöneteceği bir yeni partinin üyesi de belediye başkanı da olmayacağım. Herkesi eş dost ve akrabaları ile baş başa bırakıyorum, 'yeni ağababa ocağı' herkese hayırlı olsun. Kapalı kapılar arkasında kimlerin kimlerle ne görüştükleri ile ilgilenmiyorum. Ne dediği belli olmayan, ne konuştuğu belli olmayanların da nerede durup nerede kalacaklarını da hiç merak etmiyorum. Kararımı da bunlara göre vermedim, vermiyorum. Bana bu görevi millet verdi. Ben bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimin yanındayım. Kendi adıma siyasi olarak yaşanacak olumlu olumsuz her şeye de her sonuca da razıyım. Zaman her şeyin ilacıdır ve şimdi yeni bir zaman başlamıştır. Bu yeni zamanın Çerkezköy'e Tekirdağ'a ve memleketimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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