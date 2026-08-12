CHP'de 5 il başkanlığına atama

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), parti genel merkezinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK gündemine ilişkin açıklama yaptı. MYK’da ekonomi gündemi ile birlikte dış politika ve iç politikaya yönelik değerlendirmeler yaptıklarını belirten Sarı, çerçeve yasaya ilişkin, “Bu konu gündeme geldiğinden beri, son 2 yıldır da partimiz son derece yapıcı bir biçimde meselenin çözümü, terörün ortadan kaldırılması konusunda yapıcı bir tutum sergiledi. Hiçbir zaman bu sorunu bir parti meselesi gibi görmedik. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak partiler üstü bir mesele gibi, bir kamu yararı anlayışı çerçevesinde bir devlet meselesi, bir memleket meselesi gibi gördük. Ve hiçbir zaman bunu iç politikaya malzeme etmeyi düşünmedik. Bunu bir pazarlık unsuru olarak değerlendirmedik. Yani bu yasayı ve bu yasanın çerçevesini iç politikada, parti menfaatleri açısından bir pazarlık unsuru olarak asla değerlendirmedik ve görmedik; aynı tutumumuz devam ediyor” açıklamasında bulundu.

‘YASAL SÜREÇ SONA ERMİŞ DEĞİL’

Kanunun çıkmış olmasının yasal sürecin sona ermesi anlamına gelmediğini vurgulayan Sarı, “Çünkü kanun süreli bir kanun ve şarta bağlı bir kanun. Dolayısıyla ilgili şartların hepinizin malumu olduğu üzere bu şartların işte silah bırakıldığının resmi organlar tarafından teyit edilmesi, Milli Güvenlik Kurulu tarafından bir rapora bağlanması, bunun Resmi Gazete'de yayınlanması ve ondan sonra başlayacak bir süre içerisinde bu yasanın geçici olanaklarından yararlanılmasının mümkün olacağı bir çerçeve var önümüzde. Ve tamamlanmamış bir yasal süreç var henüz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak nasıl bu yasanın içinde yer aldıysak, iradesinin bir parçası olduysak bu sürecin tamamlanması konusunu da yakından takip edeceğimizi kamuoyuna duyurmak istiyoruz. Titizlikle bu süreci takip edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

‘3 İLİMİZE YETKİ VERDİK’

İl atamalarıyla ilgili sürecin tamamlandığını söyleyen Sarı, “Bugün 5 ilimizde atama yaptık, 3 ilimizde de yetki verdik. Bugün için aldığımız kararlar doğrultusuna atadığımız 5 ilde görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız ve illeri şunlar; Bolu ili için Ersan Türkoğlu, Gümüşhane için Rıdvan Eryılmaz, Hatay için Derya Altınay, Sakarya için Songül Bulut ve Tokat için de Ender Ergün’ü atamış bulunuyoruz. Böylece yetki verdiğimiz 3 ille beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nin il atamalarıyla ilgili süreci tamamlanmış oluyor” ifadelerini kullandı.

‘İL BAŞKANLARI TOPLANTISI HAFTAYA’

Sarı, atamaların tamamlanmasıyla birlikte önümüzdeki hafta il başkanları toplantısının yapılmasının muhtemel olduğunu ifade etti. Sarı, “İl başkanlarının atanmış olması örgütsel düzenlemelerin sonu olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü bu illerle beraber bu il yönetimleriyle ortak bir biçimde ilçelere ilişkin düzenlemeler de yapılıyor. Bir yandan peyderpey başladı, yapılacak. Ağustos ayının sonuna geldiğimizde bunlar da tamamlanmış olacak. Kuvvetle muhtemel Eylül ayının başlarında biz kongre takvimini kongreler takvimini ilan ediyor olacağız. Onu da önümüzdeki hafta tam gün olarak belki sizinle paylaşma fırsatım olur” diye konuştu.

‘HİÇ KİMSEYLE İTTİFAK YAPMADIK’

Sarı, tutuklanıp görevden uzaklaştırılan CHP’li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun yerine başkan vekili seçilen CHP’nin adayı Seda Dilber’in, AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin desteğiyle seçildiği yönündeki iddialara ilişkin, “Şimdi bu adayın etrafında Etimesgut'ta bir birleşme oldu. Biz hiç kimseyle ittifak yapmadık. Hiçbir gruba bir siyasal taahhütte bulunmadık. Etimesgut Belediyesi'nde görev paylaşımına ilişkin hiç kimseye hiçbir şey söylemedik; yani hem MHP grubunda hem AKP grubunda hem de Yeni Parti'deki giden arkadaşlarımız bakımından. Biz Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal kimliğine uygun, başkana vefa göstererek ve bütün arkadaşlarımızın oyunu alabileceğine inandığımız bir adayı çıkardık. Şimdi bu adayın etrafında bir toparlanma oldu. Mesele bundan ibarettir” dedi.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.