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        Haberler Gündem Politika CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Üniversite Tercih Merkezi’ni ziyaret etti

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Üniversite Tercih Merkezi’ni ziyaret etti

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları tarafından Genel Merkez'de kurulan Üniversite Tercih Merkezi'ni ziyaret ederek tercih danışmanlığı hizmeti alan adaylarla bir araya geldi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 17:16 Güncelleme:
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        Kılıçdaroğlu'ndan Üniversite Tercih Merkezi ziyareti

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadın Kolları tarafından parti Genel Merkez'de kurulan Üniversite Tercih Merkezi’ni ziyaret etti.

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları tarafından parti Genel Merkezi'nde kurulan Üniversite Tercih Merkezi’ni ziyaret ederek Tercih Danışmanlığı hizmetinden yararlanan adaylarla sohbet etti.

        CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever'in de eşlik ettiği ziyarette Kılıçdaroğlu, tüm gençlere başarılar diledi.

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