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        Haberler Gündem Politika CHP Lideri Özgür Özel, Melih Meriç’e yönelik saldırıyı sert sözlerle kınadı

        CHP Lideri Özgür Özel, Melih Meriç’e yönelik saldırıyı sert sözlerle kınadı

        Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik bıçaklı saldırıyı lanetledi. Meriç'in ameliyatının başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Özel, saldırının sorumlularının bir an önce cezalandırılmasını istedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 22:03 Güncelleme:
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        'Alçak saldırıyı lanetliyorum'

        Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’e yönelik bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Özel, saldırıyı lanetlerken Meriç’in ameliyatının başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

        Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özel, “Gaziantep Milletvekilimiz, kıymetli yol arkadaşım Melih Meriç’e yönelik alçak saldırıyı lanetliyorum” ifadelerini kullandı.

        Meriç’in sağlık durumuna ilişkin de bilgi veren Özel, “Milletvekilimizin ameliyatının başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu memnuniyetle öğrendim” dedi.

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        “ŞİDDETİN GÖLGESİNİ KABUL ETMİYORUZ”

        Siyasette şiddet, tehdit ve zorbalığa yer olmadığını vurgulayan Özel, “Siyasetin üzerine şiddetin, tehdidin ve zorbalığın gölgesinin düşmesini asla kabul etmiyor, sorumluların bir an önce cezalandırılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

        Özel, Meriç’in en kısa sürede sağlığına kavuşarak görevine dönmesi temennisinde bulundu.

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        ‘DEMOKRASİYE YAPILMIŞ BİR SALDIRI’

        Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen, milletvekili Melih Meriç’e yapılan saldırının demokrasiye yapılmış bir saldırı olduğunu söyledi. Meriç’in sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Güngen, “Sayın vekilimiz az önce ameliyattan çıktı. Durumu iyi, hayati tehlikesi yok, bu gece yoğun bakımda. Yarın da normal odaya geçecek. Maalesef bu saldırı demokrasiye yapılan bir saldırıdır. Yeni partimiz umutsuzların umudu, çaresizlerin çaresidir. Sancılı bir dönemden geçiyoruz. Makam, mevki peşinde koşanlar maalesef hesapları bitmiyor. Ama biz örgütümüzle dimdik ayaktayız, partimizi iktidara taşıyacağız. Gaziantep'te de birinci parti yapacağız. Bu saldırı bizi daha da kamçılayacak. Daha da çok çalışacağız. Daha da hep beraber örgüt olarak birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceğiz ve burada birlik ve bütünlüğümüzü sağlayacağız. Teşkilat başkanımız, örgüt başkanımız aradı. Onlara da gereken bilgileri verdim. Onlarla ilgili gereken aydınlanmayı yaptım” diye konuştu.

        FOTO: ANKA

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