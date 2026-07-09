CHP MYK’da yoğun gündem: Görevden almalar devam edecek, yeni atamalar yapılacak

CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı, yarın saat 14.00’te Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilecek. Bugüne kadar İzmir, Ankara, Eskişehir, Adana ve Antalya dahil 34 il başkanı görevden alınmış bazıları ise kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti.

BİRKAÇ İL BAŞKANININ GÖREVDEN ALINABİLECEĞİ İFADE EDİLİYOR

MYK toplantısında birkaç il başkanının daha görevden alınabileceği belirtiliyor. Genel Merkez kaynakları, görevden almalarda, partinin kurumsal kimliğini yıpratma, parti disiplinine uymama ve Kılıçdaroğlu’nu tanımama kriterlerinin baz alındığını kaydetti.

BOŞ KALAN İL BAŞKANLIKLARINA ATAMA

Görevden almaların ardından bazı il başkanlıklarına atama yapıldı. Ancak 21 ilde ise il başkanlığı koltuğu boş kalmıştı. MYK kararıyla boş kalan illerin bir kısmına atama yapılabileceği belirtiliyor.

KURULTAY TAKVİMİ GÖRÜŞÜLECEK

Toplantıda olağan kurultay takviminin de ele alınması bekleniyor. Eylül ayı başında mahallelerden başlayarak ilçe ve il kongrelerinin yapılması ve planlandığı gibi giderse 2027 yılının bahar aylarında Genel Başkan ve Parti Meclisi üyelerinin seçileceği büyük kurultayın yapılabileceği belirtiliyor.