Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanına hakaret eden şüpheli yakalandı
Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
Giriş: 09 Ağustos 2026 - 20:49 Güncelleme:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalarda; Bir şahsın sosyal medya platformunda yapmış olduğu paylaşımda Cumhurbaşkanına Hakaret suçunu işlediği tespit edildi. Şahıs 09. Ağustos 2026 tarihinde yakalanarak gözaltına alındı.
Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahısın işlemleri devam ediyor.
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