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        Haberler Gündem 3. Sayfa Denizde facia! Kayığı kıyıya vurdu!

        Denizde facia! Kayığı kıyıya vurdu!

        Ordu'da yaşanan faciada, kayığı kıyıya vuran balıkçı Özen Arslan'ın, Perşembe ilçesi açıklarında cansız bedeni bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 09:19 Güncelleme:
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        Denizde facia! Kayığı kıyıya vurdu!

        Ordu’nun Altınordu ilçesinde balık tutmak için denize açılan ve kayığı boş olarak kıyıya vuran Özen Arslan’ın (65), Perşembe ilçesi açıklarında cansız bedeni bulundu.

        DHA'nın haberine göre olay, dün Altınordu ilçesi Güzelyalı Mahallesi Bozukkale mevkisinde dün kıyıya vuran kayığı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, kayığın Özen Arslan’a ait olduğu belirlendi.

        Arslan’ın dün saat 16.30 sıralarında Kumbaşı Balıkçı Barınağı’ndan balık tutmak amacıyla denize açıldığı, kendisinden haber alınamadığı ve cep telefonuna da ulaşılamadığı belirlendi. Bunun üzerine ekipler tarafından termal kameralı dron ile havadan, karadan ve denizden arama çalışması başlatıldı. Bölgedeki balıkçılar da tekneleriyle arama çalışmalarına destek verdi.

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        Yapılan çalışmalar sonunda Özen Arslan’ın, saat 21.30 sıralarında Perşembe ilçesi açıklarında su yüzeyinde cansız bedeni bulundu. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden alınan Arslan’ın cenazesi, Kumbaşı Balıkçı Barınağı’na getirildi, buradan da cenaze aracıyla Ordu Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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