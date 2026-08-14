Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen 2026 Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS) sonuçları açıklandı
Giriş: 14 Ağustos 2026 - 09:53 Güncelleme:
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen 2026 Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 19 Temmuz'da uygulanan 2026-DGS'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.
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