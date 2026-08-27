Diyarbakır'da 2 kardeşin kavgası cinayetle bitti
Diyarbakır'da iki kardeş arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bıçaklanarak ağır yaralanan kardeş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Şüpheli ise polis merkezine giderek teslim oldu
Giriş: 27 Ağustos 2026 - 00:43 Güncelleme:
Diyarbakır'ın merkez Çınar ilçesi Yeni Mahalle'de bir sitede M.A. ile Y.A. kardeşler arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada M.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan M.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ŞÜPHELİ TESLİM OLDU
Şüpheli Y.A'nın, bıçaklı kavganın ardından polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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