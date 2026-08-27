Diyarbakır'da 2 kardeşin kavgası cinayetle bitti

Diyarbakır'ın merkez Çınar ilçesi Yeni Mahalle'de bir sitede M.A. ile Y.A. kardeşler arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada M.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan M.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞÜPHELİ TESLİM OLDU

Şüpheli Y.A'nın, bıçaklı kavganın ardından polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.