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        Diyarbakır'da yeni mezarlık alanı çalışmalarında son aşama

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin Sur ilçesine bağlı Bağıvar Mahallesi'nde 588 bin 646 metrekarelik alanda inşa ettiği yeni mezarlıkta çalışmalar son aşamaya geldi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 11:16 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Diyarbakır'da yeni mezarlık alanı
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentte cenaze ve defin hizmetlerinin daha düzenli, sistemli ve bütünlüklü bir şekilde yürütülmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Sur ilçesine bağlı Bağıvar Mahallesi'nde inşa edilen yeni mezarlık alanındaki çalışmalarda sona yaklaşıldı.

        Toplam 588 bin 646 metrekarelik alanda yürütülen projede mezarlık bölümleri ile birlikte hizmet yapıları, otoparklar, araç ve yaya ulaşım yolları ile yeşil alanlar de bulunuyor. Cenaze ve defin işlemlerinde ihtiyaç duyulan hizmet birimlerinin aynı alanda toplanmasını sağlayacak projeyle vatandaşlara daha düzenli ve kapsamlı hizmet sunulması amaçlanıyor.

        Hizmet yapılarının büyük bölümünün tamamlandığı proje alanında giriş kapısı, saha düzenlemesi, ulaşım yolları ve çevre düzenlemesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Mezarlık alanında planlanan yeşil alanların düzenlenmesine ilişkin çalışmalar da proje kapsamında yürütülüyor.

        Kalan imalatların tamamlanmasının ardından 588 bin 646 metrekarelik yeni mezarlık alanı hizmete açılacak.

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