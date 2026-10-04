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        Doğalgaz patlamasında 6 yaralı!

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir evde doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangında 2 daire kullanılamaz hale gelirken, 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04 Ekim 2026 - 10:46 Güncelleme:
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        Doğalgaz patlamasında 6 yaralı!

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 4 katlı binanın 1’inci katındaki dairede doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangında 2 daire kullanılamaz hale gelirken, 6 kişi yaralandı.

        DHA'nın haberine göre 4 katlı apartmanın 1’inci katındaki dairede yaşayan Hasan Çelikalp, iddiaya göre saat 06.00 sıralarında kahvaltı hazırlamak için mutfağa girdiğinde doğalgaz kaçağından şüphelendi.

        Çelikalp'in çay demlemek için ocak yerine mutfak tüpünü yakmasıyla patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte yangın çıkarken, bina sakinleri panikle kendilerini dışarı attı.

        Hasan Çelikalp ile evde ve üst kattaki dairede bulunan 5 kişi yaralanırken, yangın ihbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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        2 daire kullanılamaz hale gelirken, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla kaldırıldıkları Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınan yaralılardan Hasan Çelikalp'in vücudunda yanıklar olduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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        #haberler
        #Balıkesir
        #Bandırma
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