Dünya matematik şampiyonu Doğa Kolejinde coşkuyla karşılandı

2013 yılından bu yana düzenlenen World Mathematics Invitational (WMI), bu yıl 26 ülkeden yaklaşık 2.300 öğrenciyi bir araya getirdi. Dünyanın en başarılı genç matematikçilerinin yarıştığı organizasyonda üstün performans sergileyen Ayşegül Balım Yabacı, Diamond Medal (Elmas Madalya), The Star of the World Ödülü ve Champion ünvanlarını da kazanarak başarısını taçlandırdı. Öğrencimizin yarışmaya katılımı, TÜBİTAK 4001-B Uluslararası Yarışma/Etkinlik Katılım Desteği Programı kapsamında desteklendi.

Uluslararası matematik alanındaki başarısının yanı sıra Karabük Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi olan Ayşegül Balım Yabacı; DENEYAP Teknoloji Atölyeleri’nde eğitim görüyor ve T3 Vakfı Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Burs Programı bursiyeri olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarıyla da dikkat çeken başarılı öğrenci, geliştirdiği projelerle TEKNOFEST 2026 kapsamında beş farklı projeyle yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

Bu anlamlı başarının ardından Ayşegül Balım Yabacı; Doğa Koleji Karabük Kampüsü Kurucusu Salih Aydın ve Kurucu Temsilcisi Dr. Çağla Özdemir Aydın ile birlikte Doğa Koleji Genel Merkezinde ağırlandı. Başarılı öğrenciye, Doğa Koleji Kurucu Temsilcisi ve Genel Müdürü Selim Genç tarafından plaket ve başarı ödülü takdim edildi.

"BİLİMİN VE MATEMATİĞİN IŞIĞINDA YETİŞEN GENÇLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ"

Doğa Koleji Kurucu Temsilcisi ve Genel Müdürü Selim Genç, öğrencinin elde ettiği başarının yalnızca bireysel bir kazanım olmadığını belirterek şunları söyledi: “Ayşegül Balım’ın elde ettiği dünya birinciliği; disiplinli çalışmanın, doğru rehberliğin ve nitelikli eğitimin en güzel örneklerinden biridir. Doğa Koleji olarak öğrencilerimizi yalnızca akademik başarıya değil, uluslararası platformlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu gururu bizlere yaşatan öğrencimizi, ailesini, öğretmenlerini ve emeği geçen tüm eğitim kadromuzu yürekten kutluyorum.”

"HAYALİM GERÇEK OLDU"

Dünya şampiyonu Ayşegül Balım Yabacı ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Dünya birincisi olmak uzun zamandır hayalini kurduğum bir hedefti. Bu başarıya ulaşmış olmak benim için büyük bir mutluluk ve gurur. Bu süreçte bana inanan aileme, öğretmenlerime ve Doğa Kolejine teşekkür ediyorum. Genç arkadaşlarıma en büyük tavsiyem; hayallerinden asla vazgeçmemeleri, çok çalışmaları ve karşılarına çıkan zorluklar ne olursa olsun pes etmemeleridir.”