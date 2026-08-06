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        Haberler Gündem Çevre Bilecik'te "Dünya Temiz Nefes Günü" dolayısıyla bisiklet turu yapıldı

        Bilecik'te "Dünya Temiz Nefes Günü" dolayısıyla bisiklet turu yapıldı

        Bilecik'te, Yeşilay Bilecik Şubesi Gençlik Komisyonu ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği işbirliğiyle "Dünya Temiz Nefes Günü" dolayısıyla bisiklet turu gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 17:00 Güncelleme:
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        "Dünya Temiz Nefes Günü"nde bisiklet etkinliği
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        Bilecik'te, Yeşilay Bilecik Şubesi Gençlik Komisyonu ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği işbirliğiyle "Dünya Temiz Nefes Günü" dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliğe katılan 20 bisikletli, Ertuğrulgazi Mahallesi'nden Bilecik Şehir Ormanı'na 2,5 kilometre pedal çevirdi.

        Bisikletliler Derneği İl Temsilcisi Hakan Yavuz, etkinliğe her yaştan katılımın olduğunu belirterek, "Herkese bisiklet alışkanlığı ve buna yönelik farkındalık kazandırmayı amaçlıyoruz. Amacımız, çocukları ve gençleri bağımlılıktan uzak durmaları için spora yönlendirmek. Bisiklet, en sağlıklı sporlardan biridir. Temiz nefes, sağlıklı yaşam ve bağımlılıklardan uzak yarınlar için hep birlikte pedal çevirdik" dedi.

        Yavuz, bisikletin bir spor dalının yanı sıra bir ulaşım aracı ve sağlıklı yaşam biçimi olarak toplumda daha fazla yer bulmasını arzu ettiklerini vurguladı.

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