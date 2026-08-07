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        Efeler'in "Meslek ve Uygulama Atölyesi"nde özel bireyler üretime katılıyor

        Aydın'ın Efeler Belediyesi Otizm Yaşam Merkezi, bünyesindeki "Meslek ve Uygulama Atölyesi"nde eğitim gören otizmli çocuklar ve gençler; alçı boyama, mum, seramik ve galoş üretimi yaparak hem sosyal hayata adapte oluyor hem de geleceğe hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 13:23 Güncelleme:
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        Efeler'de özel bireyler üretime katılıyor

        Aydın'ın Efeler Belediyesi bünyesinde hizmet veren Otizm Yaşam Merkezi'ndeki "Meslek ve Uygulama Atölyesi", özel bireylerin hayatına dokunmaya devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, merkezde eğitim gören otizmli çocuklar ve gençler; alçı boyama, mum, seramik ve galoş üretimi yaparak hem sosyal hayata adapte oluyor hem de geleceğe hazırlanıyor.

        Merkezdeki atölyeyi ziyaret ederek yürütülen çalışmaları inceleyen ve özel öğrencilerle bir araya gelen Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, çocukların çalışmalarını izleyip, üretim süreçleri hakkında eğitmenlerden bilgi aldı.

        Atölye çalışmalarının en önemli boyutlarından birini de sosyal entegrasyon ve özgüven gelişimi oluşturuyor. Kendi emekleriyle somut ürünler ortaya koyan özel bireyler, üretime aktif olarak katılmanın ve bir değer yaratmanın hissettirdiği başarı duygusuyla özgüvenlerini pekiştiriyor.

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        #Aydın Haberleri
        #Efeler Belediyesi
        #otizmli çocuklar
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