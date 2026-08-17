EGM’de 1. Sınıf Emniyet Müdürü terfileri ve 270 atama yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğünde (EGM) terfi ve atama işlemleri tamamlandı. Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, 2024’ten bu yana kadro yetersizliği nedeniyle yapılamayan 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi ve atamaların gerekli inceleme ve değerlendirmelerin ardından Bakanlık makamının onayıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

270 PERSONELİN ATAMASI YAPILDI

Fidan, Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesindeki 270 personelin 2026 yılı genel atamalarının da gerçekleştirildiğini kaydetti.

GECE YARISI PBS.NET’TEN DUYURULACAK

Terfi ve atama sonuçlarının yarın saat 00.00 itibarıyla “PBS.NET” üzerinden personele duyurulacağını belirten Fidan, “Bir üst rütbeye terfi eden ve yeni görev yerlerine atanan teşkilat mensuplarımıza yeni rütbe ve görevlerinin hayırlı olmasını diliyor, görevlerinde üstün başarılar temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.