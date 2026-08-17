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        Haberler Gündem EGM’de 1. Sınıf Emniyet Müdürü terfileri ve 270 atama yapıldı

        EGM’de 1. Sınıf Emniyet Müdürü terfileri ve 270 atama yapıldı

        Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, 2024'ten bu yana kadro yetersizliği nedeniyle gerçekleştirilemeyen 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi ve atama işlemlerinin tamamlandığını, ayrıca 270 personelin 2026 yılı genel atamalarının yapıldığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 22:43 Güncelleme:
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        Emniyette terfi ve atamalar tamamlandı
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        Emniyet Genel Müdürlüğünde (EGM) terfi ve atama işlemleri tamamlandı. Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, 2024’ten bu yana kadro yetersizliği nedeniyle yapılamayan 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi ve atamaların gerekli inceleme ve değerlendirmelerin ardından Bakanlık makamının onayıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

        270 PERSONELİN ATAMASI YAPILDI

        Fidan, Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesindeki 270 personelin 2026 yılı genel atamalarının da gerçekleştirildiğini kaydetti.

        GECE YARISI PBS.NET’TEN DUYURULACAK

        Terfi ve atama sonuçlarının yarın saat 00.00 itibarıyla “PBS.NET” üzerinden personele duyurulacağını belirten Fidan, “Bir üst rütbeye terfi eden ve yeni görev yerlerine atanan teşkilat mensuplarımıza yeni rütbe ve görevlerinin hayırlı olmasını diliyor, görevlerinde üstün başarılar temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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